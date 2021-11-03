Звезда «Битвы экстрасенсов» назвала год окончания пандемии

Звезда «Битвы экстрасенсов» Линда Хевард-Миллс, которая участвует в нынешнем сезоне, предсказала год окончания пандемии. По её мнению, это произойдёт в 2024 году, но всё при этом будет по-другому, сообщает Teleprogramma.pro.

Мне кажется, что та жизнь, которая считалась нормальной до пандемии, вернётся к 2024 году, но уже всё будет немного по-другому, — считает участница телешоу о паранормальных способностях.

При этом экстрасенс не исключает, что мир ещё могут потрясти новые болезни. И на это есть довольно объективные причины.

Глобализация, передвижения людей по всему миру, тесное общение между животными и людьми, особенно в виде заводского выращивания крупного скота и птицы для мяса — это идеальные условия для новых мутаций вирусов, которые перескакивают между биологическими видами, — поясняет Линда.

Однако, заверяет самая яркая участниц проекта, человечество сумеет справиться со всеми неурядицами, так как наука не стоит на месте и учёные обязательно создадут новые вакцины и лекарства.

А коронавирус даже после 2024 года никуда не денется, он станет как грипп. Каждый год будем делать новые вакцины и ими прививаться, как от гриппа. Сам вирус ослабнет и будет менее опасным, — добавила ясновидящая.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, когда закончится пандемия. Это произойдёт, когда будет сформирован достаточный уровень коллективного иммунитета.