Знакомствам на «Госуслугах» предрекли «дикую» популярность Психолог Панфилова: сервис знакомств на «Госуслугах» будет востребованным

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Люди хотят знакомиться для серьезных отношений, поэтому сервис знакомств на «Госуслугах» станет востребованным, таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась семейный психолог Наталья Панфилова. Она считает, что подобные ресурсы помогут справиться с проблемой одиночества в большом городе.

Женщины ищут надолго, а мужчины — как получится. Если будут разные сервисы для серьёзных отношений, они будут пользоваться дикой популярностью. Институт семьи и долгосрочных отношений никуда не уйдёт, как бы вкусно мы ни оборачивали одиночество и деланье карьеры. Будет попытка сделать серьёзный портал, а не помойку, где «полуманьяки», «полупошляки» пытаются соблазнить друг друга то ли на одну ночь, то ли злословят. Мне кажется, что это хорошая идея, надо попробовать, — сказала она.

Ранее психолог Инна Паустовская заявила, что идея российских властей внедрить раздел знакомств на «Госуслугах» не поспособствует популярности портала и будет восприниматься как шутка. По ее мнению, подобные попытки государства вмешаться в личную жизнь граждан выглядят странно.

В то же время она не исключила, что дейтинговый сервис на базе «Госуслуг» позволит минимизировать риски мошенничества, различных махинаций и банального обмана, которые зачатую имеют место на этапе знакомства. Паустовская увидела в идее властей желание обезопасить граждан.

Создать на портале госуслуг раздел для знакомств предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, в этой отрасли преобладают приложения и сервисы, предлагающие лишь нахождение полового партнера на одну-две ночи.

Обращение с таким предложением парламентарий направил на имя министра цифрового развития РФ Максута Шадаева. Он подчеркнул необходимость создания сервиса, который бы помогал людям в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а не в удовлетворении низменных сексуальных потребностей.