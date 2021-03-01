Женщины перешли на «бабушкины» трусы на карантине

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Зачем носить стринги на карантине, когда на карантине тебя никто не видит, подумали женщины и начали массово отказываться от кружев в пользу «бабушкиных» трусов.

Так в 2021 году представительницы прекрасного пола интересовались бельём из хлопка с высокой талией в 36% случаев. В 2019–2020 годах объём покупок этого вида белья составлял 17%, сообщило издание Daily Star со ссылкой на данные онлайн-ретейлера Asos.

При этом бренд Pretty Little Thing сообщил, что удобные хлопковые трусы женщины покупали чаще весь 2020 год. Их продажи росли на 20–40% в мае, июле, декабре и январе.

Тенденция на более комфортное нижнее бельё среди покупателей началась еще в 2019 году. Топы без швов и более широкие трусы были одними из наших самых продаваемых товаров, — заявили в компании.

Как ранее писал NEWS.ru, весной и летом 2021 года в моду войдут прозрачные блузы и платья, поэтому нужно закупиться красивым нижним бельём. О трендах этого сезона рассказала фэшн-эксперт Адриана Бубновская. Пиком сезона будет нижнее бельё в ретростиле с завышенной талией. Наиболее популярными тканями в этом направлении станут атлас или бархат, а украшены комплекты будут бантами или рюшами.