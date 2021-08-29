Жена владельца похоронных бюро вдохновила Стефано Габбана своим кокошником
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:23, 30 августа 2021
Фото: Скриншот с видео/vshelyagova/instagram.com
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Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория надела на модный показ бренда Dolce&Gabbana в Венеции кокошник, которым восхитился сам известный модельер Стефано Габбана. Об этом стало известно из Instagram девушки.
Дольче и Габбана создали не моду, а историю Италии, — гласит подпись к публикации.
На кадрах видно, что девушка пришла на показ в платье черного цвета с юбкой-пачкой и белом кокошнике, украшенном стразами и крупными жемчужными бусинами. Известный люксовый модельер восхитился её образом, а она, в свою очередь, ответила ему взаимной похвалой.
Публикация Виктории стала очень популярной: множество подписчиков Шеляговой также похвалили её образ, отметив красоту и необычность изысканного аксессуара.
Ранее американская актриса Дакота Джонсон, представляющая Gucci, появилась на модном показе Elle в крайне откровенном наряде.