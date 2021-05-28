«Жена русского бандита из 90-х»: тиктокерши создали новый модный тренд

Российские соцсети захлестнул новый модный тренд — девушки наносят макияж и одеваются в стиле жён русских бандитов из 90-х. Блогеры делают smokey eyes, ресницы с толстым слоем туши, губы, очерченные тёмно-коричневым карандашом почти на полсантиметра за пределами их естественных краёв, волосы, зачёсанные назад и покрытые лаком, тяжёлая золотая цепочка и кожаный плащ.
Как пишет издание Russia Beyond, именно такие вещи и макияж ассоциируются у большинства современных девушек-блогеров с женщинами 90-х. Доказательством того, что их мамы носили именно такую одежду, стали старые фотографии в семейных альбомах.
Однако журналисты напоминают, что в основном так одевались именно подруги провинциальных гангстеров в российских телешоу. На этот образ и опирались российские блогеры, когда запускали новый бьюти-тренд — «подружка местного криминального авторитета».
Ранее российская фотомодель и суперфиналистка конкурса «Мисс Россия 2016» Алина Гончарова рассказала о трендах для выпускниц 2021 года — от платьев и туфель до причёсок и сумочек. Модель поделилась, что классикой последних лет стали шёлковые и сатиновые струящиеся ткани. В идеале платье из такого материала должно быть длинным.
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