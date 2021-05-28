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«Жена русского бандита из 90-х»: тиктокерши создали новый модный тренд

00:58, 29 мая 2021
Фото: capitalinus, palica_anna / instagram

Российские соцсети захлестнул новый модный тренд — девушки наносят макияж и одеваются в стиле жён русских бандитов из 90-х. Блогеры делают smokey eyes, ресницы с толстым слоем туши, губы, очерченные тёмно-коричневым карандашом почти на полсантиметра за пределами их естественных краёв, волосы, зачёсанные назад и покрытые лаком, тяжёлая золотая цепочка и кожаный плащ.

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Как пишет издание Russia Beyond, именно такие вещи и макияж ассоциируются у большинства современных девушек-блогеров с женщинами 90-х. Доказательством того, что их мамы носили именно такую одежду, стали старые фотографии в семейных альбомах.

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Однако журналисты напоминают, что в основном так одевались именно подруги провинциальных гангстеров в российских телешоу. На этот образ и опирались российские блогеры, когда запускали новый бьюти-тренд — «подружка местного криминального авторитета».

Многие барышни сопровождают видео музыкой «Би-2», в частности их песней «Большие города», которая использовалась как саундтрек к известнейшему в России криминальному боевику 1990-х «Брат-2».

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