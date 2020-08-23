16+

Рубрики

Медиа

Архив

Life Style

Замужние и успешные: как прошёл конкурс красоты «Миссис Россия — 2020»

17:23, 23 августа 2020 12
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ночь на 23 августа в Москве завершился национальный конкурс красоты для замужних женщин «Миссис Россия — 2020». В этом году победу одержала мать троих детей из Нижегородской области Дарья Иванова. Всего в конкурсе приняли участие 35 красавиц, которые продемонстрировали судьям свои образы в вечерних платьях. Как проходил конкурс красоты — в галерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео