Замужние и успешные: как прошёл конкурс красоты «Миссис Россия — 2020»

В ночь на 23 августа в Москве завершился национальный конкурс красоты для замужних женщин «Миссис Россия — 2020». В этом году победу одержала мать троих детей из Нижегородской области Дарья Иванова. Всего в конкурсе приняли участие 35 красавиц, которые продемонстрировали судьям свои образы в вечерних платьях. Как проходил конкурс красоты — в галерее NEWS.ru.