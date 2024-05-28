«Заберут энергию»: психолог назвала худшие места для отпуска Психолог Макарова: большие города являются худшим местом для отпуска

Большие города, популярные туристические направления и зоны с загрязненным воздухом являются худшими местами для отпуска, пишет издание «Доктор Питер» со ссылкой на психолога Алену Макарову. Она посоветовала выбирать для отдыха санатории, море и природные заповедники.

По ее словам, санатории могут предложить структурированный подход к оздоровлению, поэтому это отличный вариант для нуждающихся в медицинской поддержке и реабилитации. Также хорошо подойдет морское побережье, поскольку морской воздух способствует улучшению работы дыхательной системы, а купание в море и солнце расслабляет и повышает уровень витамина D. Однако есть и места, которые не подходят для отпуска, так как «заберут энергию».

Это большие города с интенсивным ритмом жизни, постоянным шумом и загрязнением воздуха. Они могут не только не способствовать отдыху, но и усугубить стресс. Даже если вы едете в такой город с туристической целью, высокий уровень активности и суеты может помешать полноценному восстановлению, — отметила Макарова.

По словам психолога, также не стоит выбирать для отдыха популярные туристические направления в высокий сезон, так как шум и длинные очереди могут еще больше утомить и увеличить стресс. Кроме того, лучше избегать места с высоким уровнем загрязнения воздуха, воды или почвы. Вместо этого эксперт советует выбирать зоны с хорошей экологией, такие как национальные парки, природные заповедники или горные районы.

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