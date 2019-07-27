Ночь на курорте, расположенном на Мальдивах, обойдётся в $400. Но от желающих заночевать там нет отбоя, потому что вместо кровати гостям предлагают сетку, нависающую прямо над океаном.
Внизу плещется океан, сверху — звёздное небо, недаром это место стало так популярно в Instagram,
Как писал News.ru, американская актриса и певица Пэрис Хилтон планирует приобрести курортный комплекс в Закарпатье. Санаторий «Деренивская Купиль» находится в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода. Представили артистки уже несколько недель ведут переговоры о его покупке. Стороны намерены закрыть сделку к концу лета. Наследница сети отелей намерена там провести конкурс красоты. О курортном комплексе девушка узнала, когда посетила Львов в 2018 году.