https://static.news.ru/photo/c3992a22-b051-11e9-b9bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: veronica_dubai/instagram

Ночь на курорте, расположенном на Мальдивах, обойдётся в $400. Но от желающих заночевать там нет отбоя, потому что вместо кровати гостям предлагают сетку, нависающую прямо над океаном.

Внизу плещется океан, сверху — звёздное небо, недаром это место стало так популярно в Instagram, пишет Life. Чтобы добраться до этого люксового комплекса, нужно совершить 20-минутную прогулку на катере из столицы Мальдив.

Как писал News.ru, американская актриса и певица Пэрис Хилтон планирует приобрести курортный комплекс в Закарпатье. Санаторий «Деренивская Купиль» находится в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода. Представили артистки уже несколько недель ведут переговоры о его покупке. Стороны намерены закрыть сделку к концу лета. Наследница сети отелей намерена там провести конкурс красоты. О курортном комплексе девушка узнала, когда посетила Львов в 2018 году.