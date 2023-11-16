Южнокорейский аналог симулятора The Sims выйдет в 2024 году Симулятор жизни inZOI от разработчика PUBG выйдет во второй половине 2024 года

Фото: KRAFTON

Южнокорейская компания KRAFTON анонсировала высокобюджетный аналог игр серии The Sims, получивший название inZOI, сообщается на странице разработчиков в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Новая игра в жанре «симулятор жизни» выйдет во второй половине 2024 года. Отмечается, что она находится в разработке около года.

Разработчики также поделились подробностями об inZOI. По их словам, игроки будут управлять персонажами, которых называют «зои». При этом они смогут самостоятельно определять их внешний вид, характер и жизненные цели. Помимо настроек внешности, игрокам также будет доступен конструктор одежды и зданий, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Он позволит сгенерировать предметы декора, что облегчит игровой процесс. Платформы, на которых выйдет симулятор, не раскрываются, однако предполагается, что проект выйдет на персональных компьютерах и современных игровых консолях.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее заявил, что России необходим собственный аналог The Sims. По его словам, сегодня компьютерные игры являются одним из инструментов пропаганды. Предполагается, что игру можно будет использовать для популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей.