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Яркая жизнь яркого модельера: ушёл из жизни Пьер Карден

15:53, 29 декабря 2020
Фото: Андрей Маленков/РИА Новости

На 99-м году жизни скончался известнейший французский модельер Пьер Карден.

За годы работы он запатентовал более полутысячи различных изобретений в области моды, в том числе цветные чулки и узкие брюки на пуговицах.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Виталий Арутюнов/РИА Новости

Пьер Карден, оставляющий автограф на фюзеляже самолёта собственного дизайна, 1978 год

wikipedia.org

Zuma\TASS

SASCHA STEINBACH /ТАСС

Андрей Маленков/РИА Новости

Zuma\TASS

STR / ASM/ТАСС

оссия. Санкт-Петербург.6 января. В Большом концертном зале Октябрьский прошла пресс-конференция выдающейся российской балерины Майи Плисецкой и французского кутюрье Пьера Кардена

Иван Куртов/ТАСС

ASSOCIATED PRESS/ТАСС

ASSOCIATED PRESS/ТАСС

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