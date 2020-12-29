Яркая жизнь яркого модельера: ушёл из жизни Пьер Карден

На 99-м году жизни скончался известнейший французский модельер Пьер Карден.

За годы работы он запатентовал более полутысячи различных изобретений в области моды, в том числе цветные чулки и узкие брюки на пуговицах.

Владимир Вяткин/РИА Новости Виталий Арутюнов/РИА Новости Пьер Карден, оставляющий автограф на фюзеляже самолёта собственного дизайна, 1978 год wikipedia.org Zuma\TASS SASCHA STEINBACH /ТАСС Андрей Маленков/РИА Новости Zuma\TASS STR / ASM/ТАСС оссия. Санкт-Петербург.6 января. В Большом концертном зале Октябрьский прошла пресс-конференция выдающейся российской балерины Майи Плисецкой и французского кутюрье Пьера Кардена Иван Куртов/ТАСС ASSOCIATED PRESS/ТАСС ASSOCIATED PRESS/ТАСС