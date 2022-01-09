Японцам с COVID присылают три коробки бесплатной еды — распаковка

Жители Японии рассказали, что при заражении коронавирусом и уходе на карантин каждому жителю страны правительство присылает сухпаёк на время изоляции. Выходить из дома заражённым нельзя, поэтому они получают три огромные коробки еды. Пользователь Reddit показал, что находится внутри этого пайка на пару недель. Вся еда, оговорил автор поста, предназначена одному человеку, а не семье.

Итак, в первом ящике письмо с объяснением, где и что лежит, полный перечень продуктов. Кроме того, власти оставляют рекомендации по соблюдению карантина и инструкцию, как выкидывать мусор. В первой коробке бисквиты ChocoPie, энергетические батончики, рисовый суп с крабом, спагетти без глютена, рис быстрого приготовления и добавки к нему вроде говяжьего бульона или карри. Также в коробке есть отдельные упаковки с различными видами еды быстрого приготовления, салаты из морских водорослей, пакетики с зелёным чаем, желе из грейпфрута и винограда, а также овощной сок.

Во второй коробке оказались вафли, печенье, разные виды орехов, быстрые супы, чёрный кофе, кукуруза и бобы, тунец и сардины, а также майонез и луковый соус. В третьей коробке, самой маленькой по размеру, лежали шесть бутылок воды по два литра.

Ранее турецкое издание Medya Günlüğü писало, что жители России имеют привычки, которые трудно понять иностранцам. В первую очередь речь идёт о традиции брать с собой в гости какой-нибудь подарок. «Коробка конфет, торт, игрушки для детей или цветы. Важен не сам подарок, а то, что вы позаботились об этом», — сказано в материале.