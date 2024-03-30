Вышла демоверсия Stellar Blade для PlayStation 5

Фото: playstation.com

В магазине PS Store появилась бесплатная демоверсия игры Stellar Blade для PlayStation 5. Профильный YouTube-канал elanalistadebits уже успел опробовать демоверсию и поделился своими впечатлениями.

Игра предлагает три различных графических режима. В режиме производительности используется разрешение 1440p с постоянной частотой 60 кадров в секунду. Сбалансированный режим переключается между разрешением в 1440p и 4k с использованием временного антиалиасинга для повышения качества изображения. Из-за этого небольшого увеличения разрешения fps может немного снижаться, однако все равно стремится держаться на уровне 60 fps. Режим разрешения обеспечивает игру в 2160p, но при этом ограничивает частоту до 30 кадров в секунду.

Что касается графических настроек, то основных отличий между режимами практически нет, за исключением анизотропной фильтрации и детализации некоторых текстур на больших расстояниях. Разрешение теней, дальность прорисовки, окружающая окклюзия и постобработка остаются неизменными во всех режимах. При этом эффект хроматической аберрации воплощен в игре без возможности его отключения.

Ранее стало известно, что Донской государственный технический университет (ДГТУ) приступил к созданию отечественного варианта игровой консоли PlayStation, она получит название PlaySpace. У специалистов уже есть прототип приставки.