Вышел трейлер фанатского фильма S.T.A.L.K.E.R. Shadow of The Zone

Фото: Evan Royalty/youtube

В Сети вышел трейлер фанатского фильма по игре S.T.A.L.K.E.R. Его бюджет составил более чем $300 тыс. Релиз ожидается в первом квартале 2024 года.

Сюжет рассказывает об опытном сталкере, который ведет группу в радиоактивную Зону, чтобы изучить паранормальный радиосигнал. Средства на съемки фильма были собраны с помощью специальной платформы.

