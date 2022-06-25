Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
25 июня в Москве прошел шестой ежегодный фестиваль «Все по классике». В парке технических видов спорта собрались сотни жигулей и тысячи любителей классики и дрифта!
На фестивале определили победителей в номинациях «Самый низкий», «Самые широкие диски», «Лучшая реставрация», «Нестандартные решения» и Kill me please.
Среди посетителей разыграли ценные призы, главным из которых стал автомобиль ВАЗ 2105. Кроме того, на фестивале прошел чемпионат по картингу, презентация игры Lada Selecta, конкурс «Мисс Lada» и дрифт JAM.
Команда NEWS.ru подготовила фотогалерею, чтобы вы могли посмотреть, как это было.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль «Всё по классике» в парке технических видов спорта в Москве