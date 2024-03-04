Все о здоровье и психологии: что паблики «ВКонтакте» пишут о детях

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Согласно указу президента России Владимира Путина, 2024 год объявили Годом семьи. Чтобы родителям было проще находить полезную информацию о воспитании и развитии детей, NEWS.ru собрал пять лучших сообществ из социальной сети «ВКонтакте».

«Обучалки и развивалки для детей»

Этот паблик понравится родителям, которые стараются всесторонне развивать своих детей. В нем подписчики найдут обучающие программы для разных возрастов — от младенцев до подростков, видео, сказки, онлайн-игры, караоке и многое другое.

Админы паблика ежедневно делятся с пользователями идеями поделок, самодельных игр и квестов по любимым мультфильмам. Родителям больше не надо искать на просторах интернета варианты поздравительных открыток к 8 Марта или ко Дню учителя. В паблике они увидят несколько десятков постов на подобные темы, ролики с быстрой суставной гимнастикой для школьников, которые любят проводить время у компьютера.

«Родители и дети. Здоровье и семья»

Этот паблик — источник полезной информации для здравомыслящих родителей. Здесь найдется много материала от поклонников доказательной медицины. В сообществе можно встретить посты, рассказывающие о необходимости прививок и посвященные здоровому образу жизни.

Во вкладке «Сюжеты» подписчики найдут понятные шпаргалки по распространенным заболеваниям: например, ОРВИ, ветрянка и бронхит. Картинки помогут родителям увидеть опасность и быстро принять необходимые меры, чтобы облегчить состояние ребенка.

Паблик сотрудничает с дипломированными и практикующими врачами. Именно они отвечают на вопросы подписчиков и рассказывают о различных болезнях и мифах о здоровье. Например, нефролог объясняет, от чего могут болеть почки, психолог даст советы родителям, как научить ребенка не перебивать старших.

«Психология ребенка, родителей, и не только»

Этот паблик собрал лучшие материалы о психологии ребенка российских и зарубежных специалистов. Помимо этого, родители со всего мира делятся опытом по воспитанию детей. Администраторы сообщества — психологи Ольга Емельянова и Владислава Шалапанова. В ленте группы пользователи найдут конкретные инструкции, как не испортить пищевое поведение ребенка, как научить его уважать свои и чужие границы, что делать с теми, кто ничего не хочет и постоянно грубит старшим.

Основной контент паблика — это именно посты. Здесь подписчики не встретят юмористических роликов или мемов, зато получат конкретные и емкие ответы на волнующие их вопросы. К тому же, админы сообщества часто предлагают специальные подборки книг по конкретной проблеме и делятся ссылками на другие информационные ресурсы.

«Дети, родители и педагоги»

Этот паблик понравится родителям и педагогам, которые любят что-то мастерить вместе с детьми. В сообществе найдутся десятки идей для самодельных подарков и украшений. Короткие видео с мастер-классами будут понятными и детям, и их родителям. За новостями сообщества следят почти 1,5 миллиона подписчиков. Они активно комментируют каждый пост и предлагают собственные идеи для совместного досуга с детьми.

«Раннее развитие детей — делаем детство ярче»

Этот паблик уже 10 лет собирает материалы о развитии и воспитании детей. Здесь подписчики найдут книги о детях, методическую литературу по разным возрастным категориям, пособия по развитию речи, математике, логике, вниманию, памяти и разным иностранным языкам, аудиосказки и аудиоэнциклопедии, сотни идей для творческих игр.

Кроме того, здесь публикуются статьи по уходу за детьми и их воспитанию, о детско-родительских и внутрисемейных отношениях, а также о важности эмоционального спокойствия родителей.

У сообщества большая аудитория — 650 тысяч человек. Пользователи активно комментируют посты, обсуждают, как собрать деньги нуждающимся ребятам из детдомов, какое меню лучше подходит детям в школах и что стоит дарить учителям на праздники.

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