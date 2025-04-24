Врач развеяла популярный миф о перепелиных яйцах Врач Тимощенко: не стоит употреблять сырые перепелиные яйца из-за бактерий

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Сырые перепелиные яйца могут быть опасны для здоровья из-за возможного наличия в них бактерий, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, миф о пользе этого продукта не нашел научного подтверждения.

Употребление перепелиных яиц в сыром виде не рекомендуется. Ранее неоднократно появлялась информация о пользе сырых перепелиных яиц, однако подтверждение данная теория не получила. Опасность употребления перепелиных яиц в сыром виде обусловлена тем, что они могут быть бактериально обсеменены или быть недостаточно свежими, — пояснила Тимощенко.

Специалист рекомендовала употреблять перепелиные яйца только после термической обработки. Оптимальной дневной нормой она назвала шесть яиц в вареном виде. По ее словам, готовить их следует не более пяти минут.

Оптимально для дневного употребления — это шесть яиц, предпочтительно в вареном виде. Длительность варки может ограничиваться тремя или пятью минутами, что позволит сохранить важные микроэлементы, — резюмировала Тимощенко.

Ранее нутрициолог, биохимик и психолог по РПП Анна Дивинская заявила, что водянистые овощи и фрукты, такие как огурцы, арбузы и сельдерей, помогают поддерживать оптимальный уровень гидратации, а это важно для правильной работы почек. По ее словам, также в список полезных продуктов входят крестоцветные овощи — цветная капуста, брокколи и белокочанная капуста, которые содержат важные для почек витамины С и К.