Врач рассказала, посуду из какого материала можно очистить от плесени Иммунолог Попова: от плесени можно очистить посуду из стекла, фарфора и металла

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Посуду из стекла, фарфора и металла можно очистить от плесени, так как эти материалы достаточно прочны и устойчивы к воздействию микроорганизмов, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. По ее словам, после тщательной стерилизации горячей водой или кипячения она вполне пригодна для дальнейшего использования.

Посуда из стекла, фарфора и металла достаточно прочна и устойчива к воздействию микроорганизмов. После тщательной стерилизации горячей водой или кипячения такие предметы вполне пригодны для дальнейшего использования. Деревянные изделия сложно очищать от плесени, так как структура дерева позволяет спорам проникнуть глубоко внутрь волокон. Если пятна небольшие, попробуйте замочить деревянную поверхность в растворе уксуса или отбеливателя, затем высушите изделие на солнце, — посоветовала Попова.

Специалист отметила, что пластиковую посуду после обнаружения плесени придется выбросить, так как споры могут оставаться в микротрещинах. Также она пояснила, что керамика становится безопасной после термической обработки, но она требует внимательного осмотра на предмет повреждений.

К сожалению, пластиковые контейнеры чаще всего приходится выбрасывать после обнаружения плесени. В пластике остается много невидимых глазу мест, куда могут попасть бактерии и грибы. Даже самое сильное средство не гарантирует полного уничтожения всех спор. Обычно керамические изделия безопасны после термической обработки, но следите за состоянием покрытия: мелкие трещины и сколы могут стать убежищем для вредных организмов, — резюмировала Попова.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что влажное белье, оставленное в стиральной машине дольше часа, может стать источником серьезных проблем для здоровья. По ее словам, бактерии и грибки, размножающиеся в такой среде, способны вызывать аллергии, дерматиты и даже обострения хронических заболеваний.