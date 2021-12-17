Власти Египта ужесточили правила въезда туристов в страну. Теперь для въезда нужно или свидетельство о полной вакцинации, или ПЦР-тест, сообщает "Интерфакс".

Согласно обновленным правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от ковида, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия, - говорится в сообщении.

От времени забора материала для ПЦР-теста до прибытия в Египет должно пройти не более 72 часов, что необходимо отразить в самой справке. При этом рукописные поправки в этом документе не допускаются, а сама она должна быть на английском языке.

Ранее сообщалось, что отдохнуть за границей дёшево в этом году всё сложнее с каждым днём. Туроператоры предупредили россиян, что откладывать бронирование на последние сроки не стоит. Пока ещё есть шанс забронировать поездку на праздничную неделю за очень небольшие деньги. Например, турецкий Кемер на неделю обойдётся двум туристам по системе «всё включено» всего в 24,7 тысячи рублей.

Египетские пляжи и тёплое море обойдутся в два раза дороже — 48 тысяч рублей. За эти деньги можно рассчитывать на отель в 300–500 метрах от моря. Также туристам обеспечен прямой рейс, но время вылета, скорее всего, будет не самое удобное. А в Дубай можно будет отправиться минимум за 86 тысяч рублей.