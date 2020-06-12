Versace выпустил коллекцию в поддержку ЛГБТ-сообщества

Итальянская компания Versace выпустила коллекцию в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества. Часть выручки от продажи коллекции пойдёт в благотворительные организации по созданию инклюзивной среды.
Для коллекции созданы купальники, майки, спортивные топы, леггинсы, нижнее бельё, шлёпанцы, браслеты, головные уборы и носки. Предметы представлены в чёрном и белом цветах с использованием элементов с радужным принтом,
Серия подготовлена в рамках празднования Месяца гей-прайда, который проходит в июне.
Как писал NEWS.ru, американский сценарист и режиссёр Райан Мёрфи, известный как создатель сериала «Американская история ужасов», стал редактором первого номера журнала The Hollywood Reporter, посвящённого ЛГБТ-сообществу.
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