Versace выпустил коллекцию в поддержку ЛГБТ-сообщества

https://static.news.ru/photo/81dbb53e-aca7-11ea-a654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Итальянская компания Versace выпустила коллекцию в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества. Часть выручки от продажи коллекции пойдёт в благотворительные организации по созданию инклюзивной среды.

Для коллекции созданы купальники, майки, спортивные топы, леггинсы, нижнее бельё, шлёпанцы, браслеты, головные уборы и носки. Предметы представлены в чёрном и белом цветах с использованием элементов с радужным принтом, сообщает WWD.

Серия подготовлена в рамках празднования Месяца гей-прайда, который проходит в июне.

Как писал NEWS.ru, американский сценарист и режиссёр Райан Мёрфи, известный как создатель сериала «Американская история ужасов», стал редактором первого номера журнала The Hollywood Reporter, посвящённого ЛГБТ-сообществу.