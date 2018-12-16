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Принц Гарри отказался от охоты ради Меган

AP/TASS

lifestyle [ версия для печати ]
Впервые за 20 лет он изменил королевским традициям

Принц Гарри отказался от участия в регулярном предрождественском развлечении британской королевской семьи — охоте на фазанов. Причиной стало неприятие его женой Меган Маркл кровавых видов спорта. Отказ был воспринят общественностью Великобритании как ещё один камень в стену неприязни между двумя братьями, Гарри и Уильямом. 

Принц Гарри на протяжении последних двух десятилетий, начиная с подросткового возраста, никогда не отказывался от участия в семейном мероприятии — охоте на фазанов. Но его молодая жена, Меган Маркл, относится к тем, кто решительно выступает против кровавых видов спорта. Кроме того, она не носит меха и придерживается веганской диеты. Гарри на многое готов пойти, чтобы не огорчать супругу, и поэтому традиционная стрельба по фазанам в Сандрингеме пройдёт в этот раз без него. 

Близкие к королевской британской семье источники поспешили выразить опасения, что отсутствие Гарри на королевской охоте будет углублять напряженность между братьями и их женами. Один из источников сообщил The Sunday Mirror: «Уильям видит в этом еще один признак того, что его брат отрывается от семьи из-за своей жены». 

Отвращение Меган к убийству животных впервые вызвало проблемы ещё в прошлом году, когда Гарри, как сообщала пресса, принял участие в охоте на диких кабанов в Германии. Понимая, что его подруга «не была счастлива», он проигнорировал охоту на куропаток в Балморале в сентябре этого года. 

Инсайдеры утверждают, что Гарри сильно изменился с тех пор, как встретил свою американскую жену. Когда-то он считался «принцем вечеринок» за стойкость на такого рода празднествах, но когда Гарри взял Меган на Ямайку, чтобы отпраздновать свадьбу своего лучшего друга Тома Инскипа, супруги первыми покинули вечеринку и легли спать. Злые языки усмотрели в этом отдаление принца от группы своих закадычных друзей. 

Меган влияет на мужа и в других аспектах. Наблюдатели отмечают, что вкус принца Гарри в одежде становится всё более экологичным. Кроме того, Гарри выглядит намного стройнее, и утверждают, что принц перенял от супруги элементы здоровой, во многом веганской, диеты. Меган Маркл ещё до замужества стяжала себе славу активного борца за гендерное равенство. Как сообщала Лента.ру, в 2015-м она произнесла столь пламенную речь о гендерном равноправии в Международный женский день, что ей стоя рукоплескал даже генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. 

News.ru писал ранее о разногласиях, которые возникли в королевском дворце после того, как там поселилась жена принца Гарри. Меган и Кейт «очень разные люди» и поэтому «они не ладят» - так формулируют сведения о королевской жизни британские СМИ. Один из последних слухов: новый 2019 год Меган и Гарри будут встречать отдельно от Кейт и Уильяма, в обществе королевы Елизаветы.


#принцгарри #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #вегетарианство #меганмаркл #охота
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