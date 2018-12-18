Меган Маркл осталась без родителей

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Меган Маркл

Герцогиня отметит Рождество с мужем и детьми

Образ Меган Маркл продолжает обрастать сплетнями. И ничего удивительного: по итогам года поисковик Google сообщил, что запрос «Меган Маркл» в Великобритании был самым популярным среди всех имён, и так уже второй год подряд! Все кому не лень, стараются погреть руки на имени новой герцогини Сассекской. News.ru собрал последние новости, главной героиней которых является беременная жена принца Гарри и члены её семьи.

Отец Меган Маркл: «Моя дочь всегда была очень властной»

Томас Маркл, отец Меган, заявил, что его дочь «всегда была лидером», но при этом отверг утверждения, что она была «грубой». Об этом пишет 18 декабря известное британское издание — Mirror. Заявление было сделано во время интервью в передаче «Доброе утро, Британия».

«Она всегда была лидером, такова её натура, но никогда не грубила», — сказал Томас Маркл.

Отец герцогини Сассекской — американец, живущий ныне в Мексике. Давая интервью, он выразил надежду, что королева Елизавета вмешается, чтобы благополучно разрешить семейный раскол. Под расколом отец Меган подразумевает множество слухов об отношениях его дочери с другими королевскими особами, особенно с женой принца Уильяма, Кейт Миддлтон. Как писали СМИ, первая ссора между Меган и Кейт произошла из-за платья для Меган во время свадьбы принцессы Шарлотты. В дальнейшем конфликт усугублялся, и дело дошло до того, что даже Рождество два брата с их жёнами будут встречать порознь. Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Заголовки газет, Лондон

Ведущего передачи «Доброе утро, Британия» Пирса Моргана после приглашения отца Меган в эфир обвинили в том, что он вмешивается в семейную вражду. Меган Маркл не хочет видеться со своим отцом, Томасом Марклом, и не разговаривает с ним в течение уже нескольких месяцев. Пирс во время телепередачи взялся умолять герцогиню Сассекскую связаться с её «скорбящим» папой, который даже не дождался в этом году рождественской открытки от своего чада. Сразу же после интервью на телевидении ведущий написал в Daily Mail буквально следующее: «Я брал у него интервью сегодня в „Доброе утро, Британия“ и нашёл очень грустного, ошеломлённого отца, горюющего по своей дочери, которую он, возможно, потерял навсегда».

«Через несколько месяцев мир увидит ребёнка Меган, но, если ничего не изменится, то человек, который принял её в этот мир, не увидит своего внука», — сообщил телеведущий.

Пирс считает, что Томас Маркл «чудовищно несправедливо» оскорблён. По мнению телеведущего, Меган должна чувствовать вину за то, что она «вырвала отца из своей жизни». Однако далеко не все в восторге от того, что Пирс позволил себе вмешаться в разлад семейства Маркл — многие осуждают его в Twitter за такое вторжение.

«Пирс одержим идеей причинить вред Меган. Томас и Пирс — команда позора», — написал один из пользователей соцсети.

Известно, что и Гарри, и Уильям старательно оберегают своих жён от общения с журналистами, помня о том, какую роль сыграли в своё время папарацци в судьбе их матери, леди Дианы.

Мать Меган не приедет к ней на Рождество

Дория Рэгленд, мать герцогини Сассекской, отказалась от приглашения английской королевы провести Рождество с королевской семьёй и её беременной дочерью Меган в Великобритании. Строго говоря, приглашение для Дории нарушало королевский этикет и создало бы прецедент, поскольку даже семья Кейт Миддлтон никогда не была приглашена в поместье Норфолк. Отвергнув это почётное предложение, редчайшее для не-члена королевской семьи, мать Меган была замечена в Лос-Анджелесе в прекраснейшем расположении духа. Как пишет Daily Mail, Дория Рэгленд «предпочла калифорнийское солнце и своего бой-френда путешествию в Великобританию». Известно также, что мать Меган Маркл не планирует переезд к герцогу и герцогине Сассекским после рождения их первенца в следующем году.

Дория Рэгленд — учитель йоги и социальный работник. Папарацци, возбудившиеся известием об отвергнутом приглашении королевы, застали Дорию в тот момент, когда она загружала вещи в багажник своей машины. Рядом крутилась пара собак, а Дория и её улыбающийся спутник делали последние приготовления перед путешествием — всё говорило о том, что женщина ощущает себя комфортно.

У беременной Меган нет в Великобритании родственников, которые могли бы разделить с ней празднование Рождества. Она проведёт праздничные деньки с принцем Гарри, герцогом и герцогиней Кембриджскими и другими королевскими особами. Это будет её второе Рождество в Сандрингемском дворце в Норфолке, где британские монархи наслаждаются Святками каждый год уже 30 лет подряд.

Сводный брат Меган Томас Маркл-младший рассказал изданию, что на рождественский ужин семья соберётся в доме бабушки, Жанетты Рэгленд. Дория, по его словам, приготовит рождественский ужин. Томас высказал предположение, что Меган может сожалеть, что не провела Рождество со своей американской роднёй. I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Меган Маркл и Дория Рэгленд

«Я думаю, Меган увидит разницу между Рождеством, которое она привыкла отмечать с нами, и праздником во дворце, когда рядом с ней не будет её семьи. Она поймёт, что чего-то не хватает», — сказал Томас Маркл-младший.

Сводный брат Меган также обеспокоен тем, что его сестра не общается с отцом. Он сказал, что боится, что отец проведёт Рождество в одиночестве, даже не получив рождественской открытки от герцогини.

Том Паркер Боулз: «Она замечательная»

Том Паркер Боулз, сын герцогини Камиллы, похвалил герцогиню Сассекскую, несмотря на то, что она стала известна как «трудная герцогиня» за её «диктаторское» поведение, пишет британская The Sun. Англичанам хорошо знакомо имя Тома Паркера Боулза — старшего сына второй жены принца Чарльза, Камиллы Паркер Боулз. По сути, Том — сводный брат Уильяма и Гарри. Его профессия — писатель и кулинарный критик. Он написал пять поваренных книг и получил награду за свои работы по британской кухне в 2010 году. Будучи приглашённым в передачу «Доброе утро, Британия», родственник королевского семейства на вопрос, что он думает о Меган Маркл, сказал: «Я думаю, что она замечательная». Следующий вопрос удивил Тома — его спросили, есть ли у него какой-нибудь совет для бывшей актрисы. Он усмехнулся и ответил: «Как я могу дать совет по этому поводу? Я думаю, она должна продолжать то, что делает».

Том Паркер Боулз — один из немногих персонажей, кто во всеуслышание похвалил Меган Маркл, вышедшую замуж за его сводного брата, принца Гарри. Большинство склонно обвинять герцогиню Сассекскую в неуживчивости, властности и даже грубости.