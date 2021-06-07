Васильев показал причёску, которая делает на десять лет моложе

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Александр Васильев в программе «Модный приговор» показал стрижку, которая делает её обладательницу моложе на порядок лет. Гостьей программы стала женщина, которая не может найти мужчину из-за слишком эпатажного вида.

Женщина оказалась руководителем компании, но при этом выяснилось, что она любит яркие и облегающие вещи, который ей совсем не по возрасту. Стилисты программы одели гостью в модные вещи, но главное — сделали стрижку и изменили цвет волос.

Благодаря этому женщина сразу помолодела на десять лет. Стилист программы Эвелина Хромченко рассказала, в чём кроется секрет.

Нашей героине нужно было получить современные вещи, потому что она, честно говоря, при всей своей смелости и любви к экстравагантности, почему-то выбирала даже не вчерашние вещи, а позавчерашние. Только благодаря тому, что комплект собран из очень простых, но современных вещей, он смотрится свежим — на контрасте с тем, что было в собственном гардеробе нашей героини. Не заставляйте себя носить то, что было в моде 25 лет назад. Мода, конечно, возвращается раз в 25 лет, но всегда на новом витке она делает совершенно другую орбиту, — рассказала стилист.

Историк моды Александр Васильев, в свою очередь, обратил внимание, что большую роль здесь сыграла стрижка с короткой чёлкой и обновлённым цветом волос.

Как сообщалось ранее, ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко назвала обувь, которая станет самой модной этим летом. По её словам, речь идёт о направлении ugly shoes, которое многие полюбили за комфорт.