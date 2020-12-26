Первое фото беременной Даши Жуковой появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/e8829998-4832-11eb-9be2-fa163e074e61_660.jpg Дарья Жукова Фото: instagram.com/dasha_zhukova_fp

Искусствовед Дарья Жукова несколько дней провела на острове миллионеров Сент-Барт вместе со своим супругом — греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Папарацци удалось сфотографировать 39-летнюю it-girl во время прогулки на катере и таким образом предъявить миру доказательства о её «интересном положении», слухи о котором ходили уже давно.

На снимке Дарья идёт по пирсу в полосатом купальнике, поверх которого она надела белую накидку, однако это не помогло скрыть беременность. Жукова до этого была замужем за российским олигархом Романом Абрамовичем, от которого у неё есть сын Аарон-Александр и дочь Лея.

Судя по фото, основательница культурного центра «Гараж» счастлива и наслаждается беременностью.

Ставрос Ниархос и Дарья Жукова зарегистрировали свои отношения в октябре 2019 года. Их свадьба обошлась в $6,5 млн. Торжество прошло в Швейцарии на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в отеле Kulm в присутствии 300 самых близких друзей пары.

На мероприятии было много известных людей, в том числе принцесса Беатрис, принцесса Шарлотта Казираги, дизайнер Стелла Маккартни, актёры Кейт Хадсон и Орландо Блум. Своих друзей пара разместила в одном из самых фешенебельных отелей Санкт-Морица. Одна ночь в нём стоит в среднем €1 тысячу.

Ранее девушка российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина намекнула в Instagram на своё интересное положение. Она опубликовала фотографию, на которой Алишер Валеев (настоящее имя артиста) нежно прижимается к её животу, сообщал NEWS.ru.