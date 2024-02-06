В Сеть слили трейлер демо Final Fantasy VII Rebirth Трейлер демо Final Fantasy VII Rebirth опубликовали раньше срока

Фото: Square Enix

Final Fantasy VII Rebirth

Трейлер демо-версии игры Final Fantasy VII Rebirth появился в Сети раньше назначенной даты. В описании указано, что игроки получат доступ к эпизоду «Нибельхейм» и смогут примерить на себя роль Клауда или Сефирота.

Релиз демо запланирован в ночь (02:30 мск) на 7 февраля после тематической презентации State of Play. Шоу будет длиться около 19 минут.

Выход полноценной игры ожидается 29 февраля на PS5. Игра будет на двух дисках, ее общий размер составил 150 ГБ. Цифровая версия займет 145,250 ГБ. Ранее в PlayStation Network обнаружили информацию о демоверсии Final Fantasy VII Rebirth. Говорилось, что за прохождение демо игроки смогут получить внутриигровой предмет, который будет доступен и в полной версии игры.

Также ранее сообщалось, что открытый бета-тест Final Fantasy XIV на Xbox Series стартует 21 февраля. Игроки получат сюжетную арку A Realm Reborn вместе с расширениями Heavensward и Stormblood.