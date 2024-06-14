Названы признаки бешенства у ежиков Россельхознадзор: больной бешенством ежик может казаться ласковым

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Больной бешенством ежик может казаться ласковым и бесстрашным, пишет aif.ru со ссылкой на Россельхознадзор. Также животные с этим заболеванием могут вести себя чересчур спокойно.

Специалисты отметили, что ежик, у которого бешенство, может не бояться людей. Также он может быть очень апатичным. Кроме того, угнетение и паралич — это признаки терминальной стадии заболевания и близкой смерти животного.

В ведомстве добавили, что некоторые виды млекопитающих могут быть переносчиками вируса больше года и даже зимовать с ним. Однако окончательный диагноз могут установить только в лаборатории.

Ранее ветеринар Алексей Гуров рассказал, что дикие звери и птицы, оказавшись в городских условиях, как правило, пугаются и могут проявлять агрессию, поэтому допускать с ними контакта не следует. Он добавил, что, если контакт все же произошел, необходимо соблюдать правила гигиены. Гуров подчеркнул, что здоровое дикое животное никогда не будет подходить к человеку. Если же оно больное, то будет либо проявлять агрессию и набрасываться, либо стараться подойти поближе.

До этого зоолог Павел Воеводин предупредил, что брать домой из леса на первый взгляд безобидного ежа не стоит, в колючках этих животных могут быть блохи и энцефалитные клещи. У зверька также может быть бешенство. Кроме того, ночью животное будет мешать человеку спать из-за громкого топота: при ходьбе ежи наступают всей лапой.