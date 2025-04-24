В Роскачестве дали советы, как лучше всего выбрать семена для дачи В Роскачестве посоветовали покупать семена в специализированных магазинах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дачникам рекомендуется покупать семена в специализированных магазинах или у частных заводчиков, пишет LIFE.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Эксперты отметили, что в узкопрофильных торговых точках представлено больше вариантов, а персонал обладает более глубокими знаниями о таких товарах.

Если нет возможности купить семена в магазине, их всегда можно заказать онлайн. Преимущества покупки в интернете — это широкий ассортимент, возможность тщательно изучить фотографии и описание товара, — отметили в Роскачестве.

При выборе семян лучше всего отдавать предпочтение сортам и гибридам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений и разрешенным к применению. Следует также учитывать устойчивость семян к болезням и вредителям — эти данные часто указывают на упаковке.

Гериатр Юрий Серебрянский ранее посоветовал пожилым людям делать перерывы, чтобы безопасно работать в огороде, не нанося вреда своему здоровью. По его словам, также следует контролировать артериальное давление и сердечный ритм.