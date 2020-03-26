Королева Великобритании Елизавета II остаётся в «добром здравии», заявили в Букингемском дворце после появления информации о заражении принца Чарльза коронавирусной инфекцией.
Монарх и её супруг принц Филипп находятся в Виндзорском замке, в то время как старший сын пары вместе с женой Камиллой самоизолировался в Абердине,
Последний раз 71-летний принц Уэльский контактировал с 93-летней матерью 12 марта.
Как писал NEWS.ru, старший сын королевы Елизаветы II сдал анализы на COVID-19, результаты оказались положительными. Его супруга герцогиня Корнуольская коронавирусом не заразилась.
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