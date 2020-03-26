https://static.news.ru/photo/4dc59358-6e8d-11ea-a520-fa163e074e61_660.jpg Королева Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II остаётся в «добром здравии», заявили в Букингемском дворце после появления информации о заражении принца Чарльза коронавирусной инфекцией.

Монарх и её супруг принц Филипп находятся в Виндзорском замке, в то время как старший сын пары вместе с женой Камиллой самоизолировался в Абердине, уточняет CNN.

Последний раз 71-летний принц Уэльский контактировал с 93-летней матерью 12 марта.

Как писал NEWS.ru, старший сын королевы Елизаветы II сдал анализы на COVID-19, результаты оказались положительными. Его супруга герцогиня Корнуольская коронавирусом не заразилась.