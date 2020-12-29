Много свечей и экоёлка: как украсить квартиру к «ковидному» Новому году

До Нового года осталось всего несколько дней. Однако праздничного настроения из-за пандемии у многих россиян по-прежнему нет. Чтобы исправить ситуацию, эксперты рекомендуют заняться украшением жилища. А проникнуться духом праздника непосредственно 31 декабря поможет правильно накрытый стол. О том, как нарядить дом к празднику и почему лучше делать это самостоятельно — в материале NEWS.ru.

В канун Нового года в первую очередь следует уделить внимание освещению, которое царит в квартире. Ведь оно поможет создать нужную атмосферу даже при ограниченном бюджете. Простым и интересным решением станет шар с зеркальной поверхностью. Его грани отражают свет и создают многочисленные отблески. Если шар найти не удалось, то можно накинуть на лампы сверкающую серебристую ткань, благодаря которой комната наполнится мягким интересным светом. Такие советы в разговоре с NEWS.ru дала дизайнер и основатель студии интерьерных решений Инна Каминская.

Россиянам также следует обратить внимание на светодиодные гирлянды тёплого и холодного оттенка. Их выбор сегодня настолько разнообразен, что позволяет делать целые композиции и полностью заменить потолочное освещение, отмечает Каминская. Достаточно расположить по периметру комнаты светодиодную бахрому, нити которой могут быть от 30 сантиметров до полутора метров — в зависимости от высоты потолков. А ощущение сказки усилят отражающие поверхности в виде зеркал различной формы, поясняет дизайнер.

При этом не стоит забывать об интерьерных свечах. Чем их в квартире больше — тем лучше, считает Каминская. Если же в доме находятся маленькие дети, стоит остановить свой выбор на декоративных LED-свечах. Установленный в них светоизлучающий диод может работать на протяжении нескольких часов почти не накаляясь.

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Придать квартире праздничный облик также помогут новогодние поп-арт постеры, календари, композиции из тонких деревянных спилов, экопредметы из мешковины, веточек и прутиков, декорированные шишками и ягелем. Кроме того, украсить жилище помогут гирлянды из сухофруктов, текстильные банты с блестящей тесьмой и ёлочные шары из прозрачного стекла.

Также хочу обратить ваше внимание на композиции из веток пихты Нобилис. Они необычайно красивы, так как имеют пушистые, длинные и слегка загнутые иголки благородного голубоватого оттенка. Из них особенно хороши изделия в виде венков и гирлянд. Между тем советую украсить окна снежинками, объёмными украшениями, изображениями Деда Мороза и искусственным снегом. На подоконник можно поставить подсвечники с символикой 2021 года. Инна Каминская дизайнер и основатель студии интерьерных решений дизайнер и основатель студии интерьерных решений

Что касается главного украшения — праздничной ёлки, — то она необязательно должна быть живой, отмечает Каминская. Ведь тренд сезона — это экодеревья. Причём из различных материалов: фанера, книги, текстиль, сухоцветы, стабилизированный мох и даже суккуленты. Современную ёлку можно сделать из чего угодно, поясняет дизайнер. И совсем не обязательно, чтобы она была зелёной, ароматной и с иголками.

Для стильной и нарядной встречи Нового года также нужно уделить внимание украшению праздничного стола. Элегантности ему добавит чёрно-золотая гамма. В центре стола следует разместить доминантные линейные композиции. Например, узкие зеркала различной формы, на которые можно поставить конические свечи и положить зеркальные шары разного диаметра. Украсить следует и фужеры. На них специалист предлагает надеть декоративные галстуки-бабочки. Стулья можно украсить, обернув их органзой или любой парящей тканью.

Добавьте на стол конфетти, маленькие вазочки с цветами или сервировочную ёлочку, которую потом можно съесть. Детям очень понравится нестандартное угощение в виде пряничного деревца или конфет. Взрослым же по вкусу может прийтись фруктовая ёлка, — советует Каминская.

Полезный ритуал

Самостоятельно дом наряжают далеко не все россияне. У одних нет на это времени, другие же предпочитают поручить такие предновогодние хлопоты специалистам.

К первой категории людей относится генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Как артист рассказал NEWS.ru, украшением жилища в канун Нового года занимаются его близкие.

Мы с братом [Аскольдом Запашным] — добытчики. А вот украшением квартиры занимаются домочадцы. Красивую живую ёлку мы уже давно посадили во дворе, на нашем участке. Дома же стоит искусственное дерево. Квартиру мы также украшаем светящимися игрушечными зверушками — зайчиками и оленятами. Ещё вешаем гирлянды, различные флажки и большую надпись «С Новым годом». А что касается новогоднего стола, то главное его украшение — торт «Наполеон», который лишь раз в год готовит моя тётя. Эдгард Запашный генеральный директор Большого Московского цирка генеральный директор Большого Московского цирка

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, рассказал NEWS.ru, что планирует поручить украшение дома и ёлки дизайнеру.

Раньше мы самостоятельно этим занимались — когда дети были маленькими. Все вместе собирались, чтобы украсить, к примеру, ёлку. Теперь же дети выросли, и праздничным украшением жилища занимается специалист. Иосиф Пригожин музыкальный продюсер музыкальный продюсер

Между тем эксперты всё же рекомендуют россиянам выделить свободный день на то, чтобы нарядить дом к Новому году самостоятельно. Ведь процесс украшения квартиры помогает отдохнуть от насущных проблем, помедитировать и избавиться от напряжённости. В особенности этот совет актуален во время пандемии коронавируса, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог Надежда Акимова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Украшать квартиру лучше с членами семьи. Если дети уже выросли, подготовить жилище к празднику можно вдвоём с супругом. Ведь такая совместная деятельность приносит непосредственность в общение, укрепляет связи и поднимает настроение, поясняет психолог.

Настроиться на позитивный и праздничный лад также поможет новогодняя музыка. А красиво накрытый стол создаст незабываемую уютную атмосферу, в которой вы с удовольствием сможете помечтать и загадать желание под бой курантов. Надежда Акимова психолог психолог

Семьям, в которых есть дети, специалист рекомендует превратить процесс украшения дома в игру. Малышам, к примеру, можно предложить нарядить нижние веточки ёлки на свой вкус. А вот подростки смогут почувствовать себя в роли дизайнера. В любом случае подготовку квартиры к Новому году можно превратить в приятный для всех ежегодный ритуал, подытожила Акимова.