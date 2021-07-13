Туристка раскрыла, как россиян встречают в Греции

Жительница России, отдохнувшая в дорогом отеле на острове Родос, раскрыла, как в Греции встречают гостей из РФ. Поездку она описала фразой «встречают как родных». Её рассказ опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница добавила , что радушие местных жителей она заметила ещё при заселении в гостиницу — на ресепшене ей предложили шампанское, потом проводили в «не очень новые, но комфортные» номера. Неделя проживания в пятизвездочном отеле обошлась ей примерно в 160 тысяч рублей.

Россиянку порадовало питание в отеле, оказавшееся «выше всяких похвал». В ресторане предложили осьминога, гирос, салаты, сыры и блюда итальянской кухни. Отдельно девушка похвалила территорию гостиницы с несколькими бассейнами и разнообразной растительностью — олеандрами, пальмами и кувшинками в водоёмах.

Нет никакой толчеи нигде — все разбредаются по уголочкам, дворикам, бассейнам и всем комфортно, — отметила туристка.

Она посоветовала не проводить весь отпуск в отеле, а брать больше экскурсий по Греции.

Ранее сообщалось, что власти Греции с 30 июня больше не принимают сертификаты о вакцинации, справки о перенесённом коронавирусе и наличии антител от россиян. Для всех туристов из РФ теперь обязателен отрицательный тест для вакцинированных людей. се россияне старше 12 лет должны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста сроком действия не более 72 часов до въезда или экспресс-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов.