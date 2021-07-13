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Туристка раскрыла, как россиян встречают в Греции

08:13, 14 июля 2021
Фото: unsplash.com
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Жительница России, отдохнувшая в дорогом отеле на острове Родос, раскрыла, как в Греции встречают гостей из РФ. Поездку она описала фразой «встречают как родных». Её рассказ опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница добавила, что радушие местных жителей она заметила ещё при заселении в гостиницу — на ресепшене ей предложили шампанское, потом проводили в «не очень новые, но комфортные» номера. Неделя проживания в пятизвездочном отеле обошлась ей примерно в 160 тысяч рублей.

Россиянку порадовало питание в отеле, оказавшееся «выше всяких похвал». В ресторане предложили осьминога, гирос, салаты, сыры и блюда итальянской кухни. Отдельно девушка похвалила территорию гостиницы с несколькими бассейнами и разнообразной растительностью — олеандрами, пальмами и кувшинками в водоёмах.

Нет никакой толчеи нигде — все разбредаются по уголочкам, дворикам, бассейнам и всем комфортно, — отметила туристка.

Она посоветовала не проводить весь отпуск в отеле, а брать больше экскурсий по Греции.

Ранее сообщалось, что власти Греции с 30 июня больше не принимают сертификаты о вакцинации, справки о перенесённом коронавирусе и наличии антител от россиян. Для всех туристов из РФ теперь обязателен отрицательный тест для вакцинированных людей. се россияне старше 12 лет должны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста сроком действия не более 72 часов до въезда или экспресс-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов.

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