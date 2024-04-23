Turkish Airlines не пускает россиян на рейсы. Это законно, что делать?

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Вот уже два месяца часть россиян, покупающих билеты Turkish Airlines в Латинскую Америку, снимают с рейсов. В авиакомпании ссылаются на правила государств въезда, но порой просто не объясняют причины. NEWS.ru решил понять, что делать тем, кто купил билеты «туркишей» в Мексику или не только, а также тем, кто только собирается это сделать.

Как ведет себя Turkish Airlines с российскими пассажирами

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы в страны Латинской Америки пассажиров, включая граждан России, в лучшем случае озвучивая части из них официальные причины. Среди них, по словам снятых с рейсов россиян, указываются «чистый» загранпаспорт или отсутствие багажа. Порой на вопросы о поводе к недопуску на самолет не отвечают ничего. Как указывает одна из пострадавших, в Turkish Airlines ей объяснили, что решение о недопуске принимается сторонней компанией, которая обеспечивает безопасность в аэропорту.

Авиакомпания Turkish Airlines 19 апреля не пустила на борт самолета россиянина, который должен был следовать из Стамбула в Мексику. Турист из Санкт-Петербурга рассказал «Известиям», что у него на руках были все необходимые документы, с ними было все в порядке. Но сотрудники авиакомпании в Стамбуле не пустили его на самолет в Мексику, после того как увидели российский паспорт. И даже не попросили другие документы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как ситуацию объясняют в самой авиакомпании

В самой Turkish Airlines сообщили, что возможной причиной отказа сотрудников авиаперевозчика 19 апреля пропустить россиянина на борт была позиция мексиканского правительства. Представитель компании указывал, что там обеспокоены ситуацией с беженцами и из-за этого на рейсы в страну могут действительно не пустить.

«Дело в том, что много беженцев пытаются попасть в США через Мексику. Вы всегда должны иметь на руках полный набор документов, таких как паспорт, виза, но все равно причина заключается в том, что они не пропускают многих людей из-за проблем с беженцами», — рассказал представитель авиаперевозчика.

В Turkish Airlines также указали, что недопуск российского туриста не является проблемой со стороны авиакомпании. В то же время ее представители отметили, что вероятность отказа для путешествующих в Мексику с российским паспортом достаточно высока. Представитель авиаперевозчика порекомендовал при наличии возможности запрашивать приглашение от мексиканской стороны, то есть от родственников и друзей. Впрочем, в авиакомпании отметили, что это личные рекомендации их представителя. Гарантий, что это сработает, нет.

Как реагируют российские власти

Посольство России в Турции посоветовало россиянам тщательно подумать о целесообразности использования услуг Turkish Airlines, которая снимает граждан РФ с транзитных рейсов в страны Латинской Америки. При этом там уточняют, что проблемы есть не только в полетах в Мексику, но и в Аргентину, Бразилию, Панаму и другие страны.

«Нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю серьезность проблемы. Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации. Посольство со своей стороны обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено», — отметили там.

По информации посольства, в течение последних недель были случаи, когда российским гражданам, которые следуют транзитом через аэропорт Стамбула в Латинскую Америку, отказывали в посадке на рейс. «При этом бывает, что сотрудники авиакомпании ведут себя не вполне корректно», — уточнили там 22 апреля.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также в российском посольстве недовольны тем, что требования о наличии обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, а также другие рекомендации авиакомпания опубликовала только на английском и турецком языках, но не на русском. Тем временем к послу Турции уже обратился и Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России. Вернее, его постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека. Там надеются, что турецкие власти дадут соответствующую оценку нарушениям права на свободу перемещения турецкими перевозчиками.

Тем временем правительство Мексики уже обсуждает с Анкарой ситуацию с отказами гражданам РФ в посадке на рейс турецкой авиакомпании Turkish Airlines. МИД североамериканской страны выразил беспокойство в связи с инцидентом.

Что делать, если авиакомпания отказывает в посадке на рейс

Посольство России в Турции, упомянув, что проблемы россиян с авиакомпанией не прекратились, сегодня опубликовало следующие рекомендации для тех, кого также будут снимать с рейсов:

незамедлительно связаться с генеральным консульством России в Стамбуле по телефону экстренной связи +90 (530) 941-03-68 и электронной почте [email protected] и сообщить о произошедшем;

направить письменный запрос в авиакомпанию для получения документального подтверждения факта отказа в посадке на рейс, по возможности с указанием его причин;

принять меры по объективной фиксации соответствующего случая (видео- и фотосьемка, запись разговора с представителями авиакомпании);

подать судебный иск по месту жительства заявителя против авиакомпании с ходатайством о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного действиями авиаперевозчика (подача иска в турецкий суд на национального авиаперевозчика «Турецкие авиалинии», видимо, не имеет перспектив).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Законно ли решение авиакомпании

Директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева в беседе с NEWS.ru отмечает, что авиакомпании имеют право отказать в посадке любому пассажиру, если там посчитают, что это может нарушить безопасность полета или привести к нарушению иммиграционных законов страны назначения. В данном случае, если Turkish Airlines ссылается на политику Мексики относительно борьбы с нелегальной миграцией или беженцами, это может быть интерпретировано как мера предосторожности для соответствия международным и мексиканским законам.

«Пассажир может попытаться оспорить это решение, обратившись сначала к службе поддержки клиентов авиакомпании. Если это не сработает, можно подать жалобу в авиационные регуляторные органы или даже инициировать судебное разбирательство, основываясь на предположении дискриминации по национальному признаку», — говорит Яковлева, добавляя, впрочем, что шансы на победу у пассажира невелики, если компания докажет, что действовала по закону страны въезда.

Что теперь делать российским туристам

В целом указанные выше проблемы россиян заставляют тщательно планировать международные поездки в сегодняшних условиях, говорит Яковлева. Она советует быть готовым к неожиданностям при пересечении границ.

Если же говорить конкретно про путешествия в Латинскую Америку на рейсах Turkish Airlines, то юрист советует соотечественникам рассмотреть альтернативные маршруты или авиакомпании. «Особенно если существуют сообщения о подобных отказах (и у других авиакомпаний. — NEWS.ru). Кроме того, всегда полезно иметь подтверждение всех необходимых документов и заранее уточнять условия въезда в страну назначения», — резюмирует эксперт.

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