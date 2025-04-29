Турагент рассказала, где в России можно отдохнуть за 10 тысяч рублей Турагент Ансталь: за 10 тысяч рублей можно отдохнуть в Казани и Пскове

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Оптимальный отдых в Казани и Пскове может обойтись в 10 тысяч рублей, заявила NEWS.ru туристический агент Наталия Ансталь. По ее словам, за такую сумму туристам предоставляется экскурсионная программа на два-три дня. Однако, как подчеркнула турэксперт, в стоимость не входит проезд.

Есть Казань — на машине если доехать, есть на два-три дня экскурсионные программы за 10–11 тысяч рублей, но без учета дороги. Можно поехать в Псков, но нужно доехать до Санкт-Петербурга, откуда ходит «Ласточка». Псков можно посетить на выходных с экскурсионной программой за 9–10 тысяч рублей, — пояснила Ансталь.

Кроме этого, по ее словам, туроператоры предлагают отдых в Карелии за 9–10 тысяч рублей за человека на несколько дней. Также Ансталь предложила рассмотреть для бюджетного отдыха автобусные туры в Ростов Великий, Ярославль и Кострому с отправлением из Москвы. Помимо этого, можно посетить такие города, как Калязин и Углич, добавила турэксперт.

Ранее эксперт по туризму Татьяна Ракулова заявила, что спрос на майские туры в Сочи упал в связи со спекулятивным повышением цен на отдых на фоне крушения танкеров в Керченском проливе. К тому же, по ее словам, на турпоток повлиял прогноз погоды, согласно которому тепло ожидается не только в Краснодарском крае.