Трихолог назвала самые частые ошибки по летнему уходу за волосами Трихолог Нагайцева призвала усилить гигиену кожи волос в жаркую погоду

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Плохая гигиена является одной из самых частых ошибок по уходу за волосами летом, заявила NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, находясь на отдыхе в жарких странах, не стоит забывать мыть голову после соленой воды.

Чаще всего люди не используют средства термозащиты. Если люди уезжают в жаркие страны, купаются в море, не споласкивают волосы от соленой воды, что приводит к их последующей сухости, ломкости, спутанности. Необходим гигиенический уход. Если в холодное время года человек привык мыть голову через день или два раза в неделю, то этого правила начинают придерживаться в летний период, хотя визуально мы видим, что голова уже не свежая на второй день. Уход в любом случае надо пересмотреть, — отметила Нагайцева.

Трихолог добавила, что в некоторых случаях рекомендуется добавить пилинги для дополнительного ухода за кожей головы. Специалист также призвала россиян носить головные уборы в жаркую погоду, особенно в часы активности, или избегать прямых солнечных лучей.

Ранее врач-дерматолог и трихолог Наталия Сирмайс заявила, что часто появляющиеся в интернете сообщения о потере волос после попадания под дождь являются мифом. Она подчеркнула, что осадки не могут спровоцировать облысение.