Топ-5 хитростей, чтобы сэкономить тысячи рублей в супермаркете

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Крупные супермаркеты, в которые люди ходят десятки лет, научились делать так, чтобы покупатель тратил немного больше, чем планировал. Но британский студент Джордон Кокс, который вынужден серьёзно экономить на еде, раскрыл несколько секретов ретейлеров, которые спасут карман любого покупателя.

Большинство людей проводит в супермаркетах больше времени, чем в любом другом магазине, и с годами продуктовые гиганты освоили приёмы, заставляющие покупателей тратить всё больше и больше денег, — рассказал Кокс изданию Daily Star.

Его личный топ-5 выглядит так:

1. Альтернатива дорогим брендам.

Многие торговые марки давно зарекомендовали себя и люди привыкли покупать именно их. Но если присмотреться к малоизвестным брендам, то можно потрать гораздо меньше на тот же самый продукт, будь то кетчуп, или макароны.

2. Некачественный товар.

Если вы после покупки обнаружили дефект у товара, вы смело можете его вернуть. А если написать жалобу в службу поддержки супермаркета, руководство сети может сделать вам скидку или дать купон на следующую покупку, сумма которого нередко превышает стоимость самой покупки.

3. Дорого на уровне глаз.

Британский студент раскрыл один из главных козырей ретейлеров — самые дорогие продукты выставляются на уровне глаз. Если хотите купить чуть дешевле, смотрите на полки внизу или вверху, а также в углах.

4. Часы скидок.

Почти у всех супермаркетов есть специальные дни или часы, когда покупателей очень мало и они устраивают так называемые «часы скидок». Вам нужно лишь поинтересоваться у продавца, есть ли такой в вашем магазине.

5. Лекарства подешевле.

Тут действует такой же принцип, как и с брендовой едой. Если на упаковке препарата стоит узнаваемый логотип, он обойдётся в два-три раза дороже, чем его дженерик.

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