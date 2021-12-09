Топ-3 лучших рецепта канапе на Новый год: готовим за три минуты

Хозяйкам пора подумать о блюдах, которые они поставят на новогодний стол. Среди них, конечно, будут традиционные салаты, холодцы и горячие блюда. Но что делать, если времени мало, да и стоять весь день у плиты не хочется, а гостей будет много. Прекрасный выход — новогодние канапе. Крошечные бутерброды массой 10–30 граммов будут прекрасным украшением стола и сытной закуской. Предлагаем топ-3 вариантов, которые можно собрать за три минуты.

Ветчина и сыр Филадельфия

Вам понадобится:

Багет

Ветчина/колбаса

Черри-помидоры — пять штук

Сыр Филадельфия

Зелень

Оливки или маслины

Шпажки

На 10 кусочков багета, можно из цельнозернового хлеба, намазываем сыр , кладём кусочек салата, ветчину или колбасу. Режем черри на две половинки, кладём одну на канапе и сверху добавляем оливку или маслину. Всё это красиво скрепляется шпажкой и блюдо готово. Можно хлеб чуть-чуть поджарить или подсушить в духовке, тогда он получится хрустящим.

Балык и болгарский перец

Ингредиенты:

Хлеб или крупные сухарики

Масло

Маслины

Буженина или балык

Свежий огурец

Болгарский перец

Можете взять тостовый хлеб и нарезать его треугольниками, смазать его маслом (можно заменить любимым соусом, но главное, чтобы он не заветрился перед праздником), далее добавить балык или буженину, тонкий кружочек огурца, квадратный кусочек болгарского перца и маслину. Всё это закрепляется шпажкой.

Канапе с лососем или креветками

Ингредиенты:

Тёмный хлеб или сухарики

Сливочный сыр

Лосось

Креветки

Огурец

Зелень

Хлеб можно с помощью стакана нарезать кругляшками, посушить его на сковороде и намазать сыром. Сверху кладём огурцы, нарезанные по диагонали, нарезаем тонкими ломтиками рыбу, можно брызнуть на неё лимонный сок. Украсить всё можно укропом или петрушкой. А рыбу заменить на креветку, добавив оливки.

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