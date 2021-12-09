Топ-3 лучших рецепта канапе на Новый год: готовим за три минуты

Хозяйкам пора подумать о блюдах, которые они поставят на новогодний стол. Среди них, конечно, будут традиционные салаты, холодцы и горячие блюда. Но что делать, если времени мало, да и стоять весь день у плиты не хочется, а гостей будет много. Прекрасный выход — новогодние канапе. Крошечные бутерброды массой 10–30 граммов будут прекрасным украшением стола и сытной закуской. Предлагаем топ-3 вариантов, которые можно собрать за три минуты.
Ветчина и сыр Филадельфия
Вам понадобится:
- Багет
- Ветчина/колбаса
- Черри-помидоры — пять штук
- Сыр Филадельфия
- Зелень
- Оливки или маслины
- Шпажки
На 10 кусочков багета, можно из цельнозернового хлеба,
Балык и болгарский перец
Ингредиенты:
- Хлеб или крупные сухарики
- Масло
- Маслины
- Буженина или балык
- Свежий огурец
- Болгарский перец
Можете взять тостовый хлеб и нарезать его треугольниками, смазать его маслом (можно заменить любимым соусом, но главное, чтобы он не заветрился перед праздником), далее добавить балык или буженину, тонкий кружочек огурца, квадратный кусочек болгарского перца и маслину. Всё это закрепляется шпажкой.
Канапе с лососем или креветками
Ингредиенты:
- Тёмный хлеб или сухарики
- Сливочный сыр
- Лосось
- Креветки
- Огурец
- Зелень
Хлеб можно с помощью стакана нарезать кругляшками, посушить его на сковороде и намазать сыром. Сверху кладём огурцы, нарезанные по диагонали, нарезаем тонкими ломтиками рыбу, можно брызнуть на неё лимонный сок. Украсить всё можно укропом или петрушкой. А рыбу заменить на креветку, добавив оливки.
Зимой свежие ягоды, фрукты и овощи становятся малодоступными, поэтому во многих семьях летом и осенью занимаются приготовлением зимних заготовок. В них сохраняется много витаминов, а также клетчатка, растительные волокна и пектин, которые нормализуют пищеварение, способствуют усвоению полезных микроэлементов из других продуктов. Какие заготовки на зиму лучше других и как их правильно приготовить — читайте в материале NEWS.ru.