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Топ-3 лучших рецепта канапе на Новый год: готовим за три минуты
Life Style

Топ-3 лучших рецепта канапе на Новый год: готовим за три минуты

06:25, 10 декабря 2021
Фото: pixabay
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Хозяйкам пора подумать о блюдах, которые они поставят на новогодний стол. Среди них, конечно, будут традиционные салаты, холодцы и горячие блюда. Но что делать, если времени мало, да и стоять весь день у плиты не хочется, а гостей будет много. Прекрасный выход — новогодние канапе. Крошечные бутерброды массой 10–30 граммов будут прекрасным украшением стола и сытной закуской. Предлагаем топ-3 вариантов, которые можно собрать за три минуты.

Ветчина и сыр Филадельфия

Вам понадобится:

  • Багет
  • Ветчина/колбаса
  • Черри-помидоры — пять штук
  • Сыр Филадельфия
  • Зелень
  • Оливки или маслины
  • Шпажки

На 10 кусочков багета, можно из цельнозернового хлеба, намазываем сыр, кладём кусочек салата, ветчину или колбасу. Режем черри на две половинки, кладём одну на канапе и сверху добавляем оливку или маслину. Всё это красиво скрепляется шпажкой и блюдо готово. Можно хлеб чуть-чуть поджарить или подсушить в духовке, тогда он получится хрустящим.

Балык и болгарский перец

Ингредиенты:

  • Хлеб или крупные сухарики
  • Масло
  • Маслины
  • Буженина или балык
  • Свежий огурец
  • Болгарский перец

Можете взять тостовый хлеб и нарезать его треугольниками, смазать его маслом (можно заменить любимым соусом, но главное, чтобы он не заветрился перед праздником), далее добавить балык или буженину, тонкий кружочек огурца, квадратный кусочек болгарского перца и маслину. Всё это закрепляется шпажкой.

Канапе с лососем или креветками

Ингредиенты:

  • Тёмный хлеб или сухарики
  • Сливочный сыр
  • Лосось
  • Креветки
  • Огурец
  • Зелень

Хлеб можно с помощью стакана нарезать кругляшками, посушить его на сковороде и намазать сыром. Сверху кладём огурцы, нарезанные по диагонали, нарезаем тонкими ломтиками рыбу, можно брызнуть на неё лимонный сок. Украсить всё можно укропом или петрушкой. А рыбу заменить на креветку, добавив оливки.

Топ-3 лучших рецепта канапе на Новый год: готовим за три минутыpixabay

Зимой свежие ягоды, фрукты и овощи становятся малодоступными, поэтому во многих семьях летом и осенью занимаются приготовлением зимних заготовок. В них сохраняется много витаминов, а также клетчатка, растительные волокна и пектин, которые нормализуют пищеварение, способствуют усвоению полезных микроэлементов из других продуктов. Какие заготовки на зиму лучше других и как их правильно приготовить — читайте в материале NEWS.ru.

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