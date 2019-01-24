Тест: кто вы в королевской семье Великобритании

Со времен принцессы Дианы к британскому королевскому двору прикован огромный интерес. Члены семьи настоящие селебрити. Особым вниманием пользуются супруги принцев Гарри и Уильяма. Узнайте, чьё место в этой четвёрке могли бы занять вы.
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Со времен принцессы Дианы к британскому королевскому двору прикован огромный интерес. Члены семьи настоящие селебрити. Особым вниманием пользуются супруги принцев Гарри и Уильяма. Узнайте, чьё место в этой четвёрке могли бы занять вы.