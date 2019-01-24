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Тест: кто вы в королевской семье Великобритании

Ben Stevens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

lifestyle [ версия для печати ]
Внуки королевы Елизаветы II и их жены всегда на виду

Со времен принцессы Дианы к британскому королевскому двору прикован огромный интерес. Члены семьи настоящие селебрити. Особым вниманием пользуются супруги принцев Гарри и Уильяма. Узнайте, чьё место в этой четвёрке могли бы занять вы. 


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