Технолог объяснила, как выбрать свежего лосося Технолог Румянцева: не стоит покупать филе лосося с бледным цветом

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При покупке лосося стоит избегать филе с бледным или умеренным цветом, заявила в беседе с LIFE.ru технолог Людмила Румянцева. Она также добавила, что рыба не должна иметь сильный запах аммиака и рыхлую структуру.

Лосось должен иметь приятный морской запах. Избегайте рыбы с сильным запахом аммиака или рыбным запахом. Когда вы нажимаете на него пальцем, он должен быть упругим и возвращаться в прежнюю форму, — уточнила Румянцева.

Технолог также добавила, что для правильной засолки стоит использовать морскую соль, сахар, молотый черный перец, лимон, а также травы, например укроп, базилик или петрушку. Она призвала смешивать сахар и соль в равных пропорциях, а также натирать рыбу цедрой или соком лимона.

После засолки стоит убрать лосося в холодильник на срок от 12 до 14 часов. Позднее излишки соли можно смыть холодной водой. Румянцева посоветовала подавать филе тонко нарезанными ломтиками на хлебе или с крем-сыром.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее напомнила, что такие виды рыбы, как скумбрия, лосось, тунец, сельдь, богаты на содержание омеги-3. Кроме того, полезное вещество можно найти в печени, фасоли, грецких орехах, семенах льна, оливковом масле и кунжуте. Оно, по словам Кашух, снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и уровень вредного холестерина.