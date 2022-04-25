Танцы, перья и протесты: эффектные кадры карнавала в Рио-де-Жанейро

В бразильском городе Рио-де-Жанейро состоялся знаменитый на весь мир карнавал.

В 2021 году праздник пришлось отменить из-за пандемии COVID-19. В этом году эпидемиологическая обстановка в Бразилии остаётся сложной, из-за чего власти Рио отложили проведение мероприятия на два месяца. На основное место действия — самбадром «Сан-Маркис де Сапукаи» — участников и зрителей пропускали только при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса.

В театрализованных шествиях школ самбы приняли участие до пяти тысяч человек: музыканты, танцевальные группы, операторы «каррус» — передвижных платформ, на которых также происходят представления. За карнавалом пристально наблюдали не только зрители, но и жюри. Судьи выберут школу-чемпиона и ещё пять призёров, которые 30 апреля покажут торжественное шоу.

В 2022 году карнавал вышел не только праздничным, но и протестным. По сообщениям местных СМИ, один из участников шествия нарядился в костюм упаковки популярного препарата для повышения потенции. Таким образом он выразил возмущение тем фактом, что некоторое время назад Министерство обороны Бразилии заказало за счёт госбюджета 35 тысяч коробок со средством от эректильной дисфункции.

Эффектные кадры карнавала в Рио-де-Жанейро в 2022 году — в галерее NEWS.ru.