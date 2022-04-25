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Танцы, перья и протесты: эффектные кадры карнавала в Рио-де-Жанейро
Life Style

Танцы, перья и протесты: эффектные кадры карнавала в Рио-де-Жанейро

15:35, 25 апреля 2022
Фото: IMAGO/Carlos Santtos/Global Look Press
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В бразильском городе Рио-де-Жанейро состоялся знаменитый на весь мир карнавал.

В 2021 году праздник пришлось отменить из-за пандемии COVID-19. В этом году эпидемиологическая обстановка в Бразилии остаётся сложной, из-за чего власти Рио отложили проведение мероприятия на два месяца. На основное место действия — самбадром «Сан-Маркис де Сапукаи» — участников и зрителей пропускали только при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса.

В театрализованных шествиях школ самбы приняли участие до пяти тысяч человек: музыканты, танцевальные группы, операторы «каррус» — передвижных платформ, на которых также происходят представления. За карнавалом пристально наблюдали не только зрители, но и жюри. Судьи выберут школу-чемпиона и ещё пять призёров, которые 30 апреля покажут торжественное шоу.

В 2022 году карнавал вышел не только праздничным, но и протестным. По сообщениям местных СМИ, один из участников шествия нарядился в костюм упаковки популярного препарата для повышения потенции. Таким образом он выразил возмущение тем фактом, что некоторое время назад Министерство обороны Бразилии заказало за счёт госбюджета 35 тысяч коробок со средством от эректильной дисфункции.

Эффектные кадры карнавала в Рио-де-Жанейро в 2022 году — в галерее NEWS.ru.

Участница школы самбы Imperatriz Leopoldinense выступает во время карнавального шествия на Самбодроме

Fernando Souza/dpa/Global Look Press

Парад школы самбы Imperatriz Leopoldinense

IMAGO/Silvia Machado/Global Look Press

Мускито и Роберта Фрейтас во время парада школы Acadmicos de Santa Cruz

IMAGO/Celso Pupo/Global look Press

Участники карнавального шествии в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 апреля 2022 года

Wang Tiancong/XinHua/Global look Press

Парад школы самбы Unidos de Padre Miguel

IMAGO/Carlos Santtos/Global Look Press

Парад школы самбы Unidos da Tijuca на карнавале в Рио-де-Жанейро

IMAGO/Celso Pupo/Global Look Press

Парад школы Vila Isabel на карнавале в Рио-де-Жанейро

IMAGO/Cristiane Mota/Global Look Press

Дэвид Бразил во время парада школы Гранде-Рио

IMAGO/Cristiane Mota/Global Look Press

Парад школы самбы Mangueira, одной из самых популярных школ самбы в Рио

Fernando Souza/dpa/Global Look Press

Парад школы Мангейра

IMAGO/Cristiane Mota/Global look Press

Парад школы Imperatriz на карнавале в Рио-де-Жанейро

IMAGO/Cristiane Mota/Global Look Press

Парад школы Vila Isabel

IMAGO/Cristiane Mota/Global Look Press

Парад школы BEIJA FLOR

IMAGO/Cristiane Mota/Global look Press

Парад школы Academico do Salgueiro

IMAGO/Cristiane Mota/Global look Press

Участница школы самбы Salgueiro выступает во время карнавального шествия на Самбодроме

Fernando Souza/dpa/Global Look Press

Парад школы BEIJA FLOR

IMAGO/Cristiane Mota/Global Look Press

Парад школы самбы Mangueira

Fernando Souza/dpa/Global Look Press

Парад школы Portela&39

IMAGO/Cristiane Mota/Global Look Press

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