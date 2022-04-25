Танцы, перья и протесты: эффектные кадры карнавала в Рио-де-Жанейро

В бразильском городе Рио-де-Жанейро состоялся знаменитый на весь мир карнавал.
В 2021 году праздник пришлось отменить из-за пандемии COVID-19. В этом году эпидемиологическая обстановка в Бразилии остаётся сложной, из-за чего власти Рио отложили проведение мероприятия на два месяца. На основное место действия — самбадром «Сан-Маркис де Сапукаи» — участников и зрителей пропускали только при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса.
В театрализованных шествиях школ самбы приняли участие до пяти тысяч человек: музыканты, танцевальные группы, операторы «каррус» — передвижных платформ, на которых также происходят представления. За карнавалом пристально наблюдали не только зрители, но и жюри. Судьи выберут школу-чемпиона и ещё пять призёров, которые 30 апреля покажут торжественное шоу.
В 2022 году карнавал вышел не только праздничным, но и протестным. По сообщениям местных СМИ, один из участников шествия нарядился в костюм упаковки популярного препарата для повышения потенции. Таким образом он выразил возмущение тем фактом, что некоторое время назад Министерство обороны Бразилии заказало за счёт госбюджета 35 тысяч коробок со средством от эректильной дисфункции.
Эффектные кадры карнавала в Рио-де-Жанейро в 2022 году — в галерее NEWS.ru.
Участница школы самбы Imperatriz Leopoldinense выступает во время карнавального шествия на Самбодроме
Fernando Souza/dpa/Global Look Press
Парад школы самбы Imperatriz Leopoldinense
IMAGO/Silvia Machado/Global Look Press
Мускито и Роберта Фрейтас во время парада школы Acadmicos de Santa Cruz
IMAGO/Celso Pupo/Global look Press
Участники карнавального шествии в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 апреля 2022 года
Wang Tiancong/XinHua/Global look Press
Парад школы самбы Unidos de Padre Miguel
IMAGO/Carlos Santtos/Global Look Press
Парад школы самбы Unidos da Tijuca на карнавале в Рио-де-Жанейро
IMAGO/Celso Pupo/Global Look Press
Парад школы Vila Isabel на карнавале в Рио-де-Жанейро
IMAGO/Cristiane Mota/Global Look Press
Дэвид Бразил во время парада школы Гранде-Рио
IMAGO/Cristiane Mota/Global Look Press
Парад школы самбы Mangueira, одной из самых популярных школ самбы в Рио
Fernando Souza/dpa/Global Look Press
Парад школы Мангейра
IMAGO/Cristiane Mota/Global look Press
Парад школы Imperatriz на карнавале в Рио-де-Жанейро
IMAGO/Cristiane Mota/Global Look Press
Парад школы Vila Isabel
IMAGO/Cristiane Mota/Global Look Press
Парад школы BEIJA FLOR
IMAGO/Cristiane Mota/Global look Press
Парад школы Academico do Salgueiro
IMAGO/Cristiane Mota/Global look Press
Участница школы самбы Salgueiro выступает во время карнавального шествия на Самбодроме
Fernando Souza/dpa/Global Look Press
Парад школы BEIJA FLOR
IMAGO/Cristiane Mota/Global Look Press
Парад школы самбы Mangueira
Fernando Souza/dpa/Global Look Press
Парад школы Portela&39
IMAGO/Cristiane Mota/Global Look Press