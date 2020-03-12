Пандемия коронавируса может внести коррективы в список гостей, которые посетят свадьбу принцессы Беатрис Йоркской и её избранника, миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.
Как
При этом представитель пары заявил, что в Италии живут лишь дальние родственники Мапелли Моцци, отмечает издание.
Как писал NEWS.ru, свадьба внучки королевы Елизаветы II пройдёт в капелле Сент-Джеймсского дворца. За ней последует устроенный британским монархом в садах Букингемского дворца частный приём.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен