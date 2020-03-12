https://static.news.ru/photo/097e6e80-6457-11ea-a6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Пандемия коронавируса может внести коррективы в список гостей, которые посетят свадьбу принцессы Беатрис Йоркской и её избранника, миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.

Как утверждает The Telegraph, об этом рассказал близкий к королевской семье источник. Мапелли Моцци, родившийся и выросший в Лондоне, помимо британского паспорта имеет итальянское гражданство. На Апеннинском полуострове в регионе Ломбардия расположена семейная вилла миллионера. Инсайдер предположил, что из-за ситуации с вирусом нового типа не все гости со стороны жениха смогут присутствовать на торжестве.

При этом представитель пары заявил, что в Италии живут лишь дальние родственники Мапелли Моцци, отмечает издание.

Как писал NEWS.ru, свадьба внучки королевы Елизаветы II пройдёт в капелле Сент-Джеймсского дворца. За ней последует устроенный британским монархом в садах Букингемского дворца частный приём.