Стилист рассказала об изменениях модных тенденций на фоне масочного режима

С введением масочного режима фокус при макияже сместился на глаза. Особую популярность набирают разновидности стрелок на глазах, а также блёстки, стразы и жемчуг. Об этом рассказала стилист Кристина Швец в беседе с «Радио 1».

Из-за масочного режима фокус сместился на глаза. Актуальны стрелки — как классические короткие, так и удлинённые. Многоярусные стрелки тоже будут весьма актуальны — но это уже фэшн-творчество. А если речь о макияже на каждый день, то это обычные стрелки, — призналась Швец.

Она уточнила: стрелки можно преподнести в ином свете, используя более яркий цвет. По словам эксперта, яркие стрелки сейчас в моде, а оттенок можно выбрать любой — главное, чтобы шёл к лицу. Швец посоветовала добавить декоративные элементы к макияжу, чтобы сделать его ещё ярче.

В тренде блёстки, стразы, жемчуг, пайетки. Например, можно сделать самую простую стрелку и добавить пару жемчужинок — если у вас мягкий, романтичный тип внешности. Если у вас более графичное лицо — ярко выраженные скулы, чётко очерченная линия подбородка, то можно поэкспериментировать со стразами, кристаллами. Так даже самый простой макияж может «заиграть», — резюмировала она.

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