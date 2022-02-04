Стилист рассказала, как правильно носить павловопосадские платки

Чтобы следовать современным трендам и превратить павловопосадский платок в модный элемент одежды, стоит избегать фольклорной направленности образа, считает стилист Мария Райсвих. Она порекомендовала стилизовать платок в образе, избегая «сложных намоток и накруток», пишет «360».

На данный момент, чтобы выглядеть актуально в павловопосадском платке, стоит избегать очень фольклорной направленности образа и стилизовать платки максимально интересно, при этом просто, без сложных намоток и накруток, с ноткой небрежности или асимметрии, — посоветовала Райсвих.

Главное — не перегружать образ лишними цветами и деталями, считает стилист. Так как сама шаль выглядит достаточно ярко, она может стать «акцентом» образа. Остальные элементы одежды, продолжила Райсвих, должны быть простыми и сдержанными, без броских цветов и орнаментов. Самый простой способ носить такой платок, поясняет стилист, — подвязать его «уголком» на шею. Для этого его нужно сложить по диагонали, подогнуть и набросить на грудь с захлёстом сзади.

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