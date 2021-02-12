Стилист раскрыла, как Пугачёва скрывает недостатки фигуры

Стилист Анастасия Пахолкова прокомментировала образы Аллы Пугачёвой и раскрыла секрет певицы. Примадонна уделяет максимум времени своему гардеробу и с помощью одежды умело скрывает недостатки фигуры.
Только последний наряд артистки, в котором она появилась на фото в Сети, является тому доказательством. Пугачёва пришла на вечеринку по случаю китайского Нового года в ярком наряде, совмещающем красный низ и чёрный верх с вкраплением деталей.
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Она знает, как подчеркнуть стройные ноги, даже не используя в образе мини. Брюки с разрезами отличны в этом деле. И, кстати, весьма популярны в этом сезоне, — прокомментировала Пахолкова Teleprogramma.pro.
Контрастный наряд максимально сбалансировал фигуру певицы. Благодаря тёмному удлинённому пальто вытянулся силуэт певицы. Красный берет на голове певицы привлекает внимание и напоминает коктейльную шляпку.
Этот элемент явно нелишний, поскольку служит красивым дополнением всего аутфита, повышая градус завершённости и добавляя шарма внешнему виду легенды эстрады, — рассказала стилист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва немало удивила поклонников, показав, какая симпатичная девушка воспитывает её детей. Девушку зовут Оксана, к ней Примадонна относится очень тепло.