Стилист раскрыла, как Пугачёва скрывает недостатки фигуры

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Александр Васильев предложил идеальные варианты одежды для полных женщин. Это «оверсайз» и полуприталенные модели, а также одежда с баской.

Историк моды отметил, что крупные женщины могут выглядеть стройнее, если будут использовать определённые стилевые секреты. Визуально стройнят образы однотонные брючные костюмы, чёрные наряды. Прячут несовершенства фигуры разнообразные пончо, рассказали эксперты...