Стилист Пугачёвой назвал «нафталином» ведущих «Модного приговора»

Стилист Аллы Пугачёвой Джордж Ровалс раскритиковал ведущих «Модного приговора» за нелепый стиль и причёски. По мнению мастера, который работал с Филиппом Киркоровым, Джулией Робертс и другими звёздами мирового масштаба, Эвелина Хромченко застряла «где-то в прошлом», пишет «Собеседник».

Ровалс недоумевает , зачем соведущий передачи о моде Александр Васильев носит огромные брошки — тем более на утренней передаче.

Васильев не стилист, он не может одевать людей. Он — критик моды, красиво критикует, прекрасно преподносит зрителям свое мнение. В этом он гениален, но в современности — ноль, то же самое могу сказать про Хромченко. Она как кукла 80-х годов. Если ты пропагандируешь моду, ты сначала себя измени, начни хотя бы с причёски. Хромченко — нафталин, который уже не пахнет, — негодует профессионал.

По мнению Ровалса, среди российских ведущих есть много достойных персон, на которые стоит равняться с точки зрения стиля. Например, теледоктор Елена Малышева, над нарядами которой посмеивается публика. Несмотря на это, считает стилист, телеведущая выглядит намного лучше, чем все популярные звёзды российской эстрады.

Кстати, вы знаете, образы Малышевой мне нравятся, особенно ее расклешённые юбки. Она выглядит намного лучше, чем все наши популярные звезды. Она не похожа на других. Причёску я бы поправил — это ужас. Если позовет меня и скажет, что у неё на меня хватит денег, с удовольствием ей помогу. А если вы меня спросите, с кого сейчас стоит брать пример, я бы назвал Анжелику Агурбаш, — заявил звёздный мастер.

Ранее ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко дала совет, что выбрать, когда не знаешь, что надеть. Это маленькое компактное платье, которое подойдёт большинству женщин.