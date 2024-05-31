Стилист Лисовец назвал главные модные тренды лета Стилист Лисовец назвал короткие джинсовые шорты и элегантную обувь трендом лета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Главными модными трендами этого лета станут джинсы и короткие джинсовые шорты, оголенное тело, а также элегантная обувь, заявил NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. Он посоветовал уходить от кроссовок и сделать выбор в пользу туфель и босоножек. По словам Лисовца, соломенные туфли и шляпы в ковбойском стиле сделают образ более летним.

Мы максимально укорачиваем шорты, они должны быть практически вровень или даже могут быть короче, чем пиджак. Очень много прозрачных тканей, много оголенного тела, экстравагантные очки, более элегантная обувь. К оголенному телу добавляем красивые сумки. Соломенные шляпы в ковбойском стиле и соломенные туфли сделают образ более летним. Можно это носить с пиджаком, — отметил Лисовец.

Стилист добавил, что предстоящим летом стоит носить приталенные футболки и уйти от оверсайза. По его словам, отличным сочетанием станут джинсовые юбки или шорты.

Летом это отлично выглядит. Для вечера металлический блеск, стразы, блестящие ткани, но надо следить, чтобы образ был стильным, а не вульгарным и кричащим, и обращать внимание на плечевую линию, — подытожил Лисовец.

Ранее стилист и фешен-блогер Ольга Ким заявила, что в 2024 году главным трендом летнего сезона станут длинные платья и юбки. Она отметила, что тренд сохранится до начала осени. Актуальными также остаются широкие брюки, которые вошли в моду несколько лет назад.