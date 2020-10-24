Стилист из «Модного приговора» описала стройнящие фигуру брюки

https://static.news.ru/photo/7a682a50-174e-11eb-9cee-fa163e074e61_660.jpg Эвелина Хромченко Фото: evelinakhromtchenko/instagram.com

Ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко рассказала об актуальных и стройнящих фигуру брюках. Модель была продемонстрирована в эфире Первого канала в очередной передаче популярного шоу.

Поводом для выбора идеальной модели брюк послужил образ очередной героини, которая нарядилась в клетчатую ковбойскую рубашку и брюки с бахромой. Хромченко заметила, что брюки на гостье «очень модные», но они делают акцент на бёдрах, что нежелательно при полной фигуре.

Стилист назвала более корректную модель, которая также может быть актуальна.

Для наилучшего вытягивания подойдут прямые, не слишком широкие и не слишком узкие брюки, нежели расклешённые, — рассказала Хромченко.

Такая модель визуально вытягивает силуэт и зрительно делает фигуру стройнее. Этот образ и примерила на себя героиня, для которой подобрали трендовые кожаные брюки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что историк моды Александр Васильев посоветовал в этом сезоне присмотреться к актуальному мандариновому оттенку оранжевого в одежде. Ведущий «Модного приговора» считает, что это универсальный тон, который эффектно влияет на внешность любой женщины.