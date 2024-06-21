Стало известно, как правильно выбрать зрелые персики Диетолог Макиша: стоит покупать непомятые фрукты с ярким запахом

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При покупке персиков и клубники стоит выбирать непобитые и непомятые фрукты и ягоды, заявила в беседе с «ФедералПресс» диетолог Марина Макиша. По ее словам, у зрелых плодов должен быть яркий аромат.

Плоды должны быть непомятые, непобитые. Визуально, по цвету, мы тоже можем судить о степени зрелости продукта, — перечислила Макиша.

Диетолог также добавила, что недозревшие фрукты можно применять в приготовлении блюд, десертов, а также напитков. При этом нивелировать нехватку сладости можно при помощи сукралозы.

Врач-терапевт Елена Тихомирова ранее предложила людям, страдающим от запоров или желающим похудеть, включить в рацион персики. Она объяснила, что во фрукте содержится клетчатка, которая помогает очищать кишечник.

Специалисты Роспотребнадзора прежде посоветовали при покупке абрикосов обращать внимание на их цвет и аромат. Они уточнили, что яркая окраска свидетельствует о чрезмерном количестве химикатов. Кроме того, не стоит покупать плоды с коричневыми или зелеными пятнами, а также с трещинами.