Стало известно, как можно защититься от коклюша Малышева назвала вакцинацию лучшим способом защититься от коклюша

Лучшим способом защититься от коклюша является вакцинация, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, ставить прививку необходимо не только детям, но и взрослым.

Заболеваемость коклюшем увеличилась в восемь-девять раз за год. Если выкашляете и вы взрослый человек — исключайте коклюш. Главый симптом коклюша — затяжной, изнурительный кашель, — отметила Малышева.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что иммунитет вакцины сохраняется 10 лет, а иммунитет после болезни — пожизненный. Однако лучшей профилактикой заболевания будет вакцинация новорожденных в три, четыре, пять и шесть месяцев, уточнил врач. Он уточнил, что обязательно нужно сделать ревакцинацию в шесть и 14 лет, а после необходимо ставить прививку каждые 10 лет. Продеус подчеркнул, что вакцинацию особенно нельзя пропускать женщинам, которые планируют беременность.

Ранее инфекционист Елена Мескина сообщила, что все дети, пожилые люди, пациенты с бронхиальной астмой и неврологическими заболеваниями должны быть привиты от коклюша. По ее словам, в России есть вакцина, предназначенная как для детей, так и взрослых. Однако, как подчеркнула врач, сейчас вакцинация подростков и взрослых не включена в национальный календарь.