Стала известна готовность GTA 6 Bloomberg: GTA 6 перешла на конечную стадию разработки

Фото: Rockstar Games

Игра GTA 6

Разработка новой, шестой части игры Grand Theft Auto выходит на финальную стадию, сообщает Bloomberg. По данным агентства, с апреля этого года все сотрудники компании Rockstar переходят с работы на удаленке в офис с графиком 5/2.

В руководстве компании заявили, что такие изменения необходимы для того, чтобы качественно доделать игру. Также отмечается, что это позволит снизить риск утечек.

Ранее компания столкнулась с серьезными проблемами, связанными с утечкой данных GTA 6. Так, в 2022 году в Сети появилось множество видео ранней версии игры, а в конце 2023-го кто-то слил дебютный трейлер, из-за чего компании пришлось публиковать его раньше запланированного срока.

Ранее игровой журналист, главный редактор портала IXBT.games Виталий Казунов предрек GTA 6 «сумасшедший успех». По его словам, на успех надеются и сами разработчики, уже пообещавшие хорошую прибыль инвесторам. Эксперт также подчеркнул, что на высокий шанс успеха указывают и результаты, которые получила компания после выпуска GTA 5.

Первый трейлер GTA 6 был опубликован разработчиками в ночь с 4 на 5 декабря. По словам представителей компании Rockstar Games, действие игры будет происходить в вымышленном штате Леонида, смоделированного на основе Флориды.