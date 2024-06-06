Состоялся финал «Миссис Россия Мира»: фото самых красивых женщин страны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве состоялся финал национального конкурса красоты «Миссис Россия Мира — 2024». Традиционно в мероприятии принимают участие замужние дамы с активной жизненной позицией. В этом году на сцену вышли 119 россиянок из самых разных уголков страны. Самой возрастной участницей стала 68-летняя жительница Смоленска Мила Милтон.

Победительницей конкурса стала представительница Республики Татарстан Динара Саляхова. Второе место досталось Татьяне Осташко из Севастополя. В разговоре с корреспондентом редакции NEWS.ru Динара поделилась, что важнее внутренняя красота, чем внешняя. По ее словам, главное — быть искренним, добрым и естественным человеком. Осташко считает, что на внешность положительно влияют здоровый сон, правильное питание, спорт и гармония с собой.

Победительницы внутрироссийского этапа в скором времени представят РФ на конкурсах в Турции и Южной Корее. Затем поедут на соревнования Mrs. World, которые пройдут в Америке.

Звание «Миссис благотворительность — 2024» получила Анастасия Носкова из Ижевска. Уроженка Ставрополя Ангелина Колечко стала супермоделью России. Самая возрастная участница Мила Милтон завоевала звание «Миссис Россия Мира Гранд».

Участницы конкурса «Миссис Россия Мира — 2024» — в фотогалерее NEWS.ru.