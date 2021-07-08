Сомелье рассказал, как правильно хранить алкоголь в квартире

Длительное хранение алкоголя в обычной квартире можно обеспечить, соблюдая несколько правил по допустимому уровню света, влажности и температуры в помещении. Об этом в интервью агентству «РИА Недвижимость» рассказал сомелье Сергей Смолин.

По его словам, правила хранения алкоголя в жилом помещении зависят от типа напитка и того, с какой целью и как долго его предполагается сохранять.

Так, крепкий алкоголь достаточно просто хранить в шкафу или буфете. С винами ситуация обстоит несколько сложнее, поскольку они являются более «хрупкими» напитками, для которых могут быть губительны колебания температуры и воздействие солнечных лучей. По словам Сергея Смолина, если целью является многолетнее хранение вин, следует обеспечить условия, максимально приближенные к условиям погреба: температура воздуха около 12–14 градусов, влажность порядка 60%, отсутствие прямых солнечных лучей и тряски.

Если нет погреба, то наиболее адекватная альтернатива — винный шкаф, то есть специальный винный холодильник. Это удовольствие недешёвое, но хранить вино в обычном холодильнике категорически не рекомендуется. Если, конечно, это не бутылка, которую вы точно выпьете в ближайшие дни, — сказал эксперт.

При этом сомелье опроверг миф, что любое вино при длительном хранении улучшается. По его словам, такими свойствами обладает только около 1% всей винной продукции. Все прочие необходимо выпивать в течение 1–3 лет. Поэтому при покупке вина для длительного хранения стоит проконсультироваться со специалистом о потенциале бутылочной выдержки.

Что касается уже открытых бутылок, то лёгкие белые и розовые вина Смолин рекомендует выпивать в течение дня, а плотные красные могут храниться два-три дня после открытия бутылки.

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