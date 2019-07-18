https://static.news.ru/photo/ee379bc8-a8f5-11e9-a5c2-fa163e074e61_1024.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл надоела британцам своим статусом «бедная я» и королевской паранойей. Этим объясняется нынешнее ненавистное отношение к ней, хотя изначально жители Соединённого Королевства были доброжелательны к супруге принца Гарри.

Такое мнение приводит The Sun . Издание отмечает, что британцы «никогда не видели принца Гарри таким несчастным», как сейчас. Из-за отчаянного стремления «защитить» Меган он даже перестал улыбаться.

Минусами герцогини Сассекской СМИ называют пиар-скандалы, чрезмерные траты, плохие отношения с собственной семьёй и британской общественностью, а также поступки, противоречащие королевским устоям.

Ранее News.ru сообщал, что после скандала, разгоревшегося на теннисном турнире в Уимблдоне, Меган Маркл получила новое прозвище. Жители Великобритании прозвали её Принцесса Приватность из-за запрета фотографировать на 12-тысячном стадионе, так как она посетила мероприятие в качестве частного, а не официального лица. Супругов Сассекских также назвали «жертвами жизни», отметив, что у королевских особ нет частной жизни.