Герцогиня Сассекская Меган Маркл надоела британцам своим статусом «бедная я» и королевской паранойей. Этим объясняется нынешнее ненавистное отношение к ней, хотя изначально жители Соединённого Королевства были доброжелательны к супруге принца Гарри.
Такое мнение приводит
Минусами герцогини Сассекской СМИ называют пиар-скандалы, чрезмерные траты, плохие отношения с собственной семьёй и британской общественностью, а также поступки, противоречащие королевским устоям.
Ранее News.ru сообщал, что после скандала, разгоревшегося на теннисном турнире в Уимблдоне, Меган Маркл получила новое прозвище. Жители Великобритании прозвали её Принцесса Приватность из-за запрета фотографировать на 12-тысячном стадионе, так как она посетила мероприятие в качестве частного, а не официального лица. Супругов Сассекских также назвали «жертвами жизни», отметив, что у королевских особ нет частной жизни.